افتتاح یک شرکت پرورش ماهی در البرز با حضور معاون اول رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری به همراه وزیر راه و شهرسازی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز به استان البرز سفر کرده اند.

گفتنی است در این سفر یک روزه چند پروژه از جمله یک شرکت پرورش و تکثیر ماهی به بهره برداری خواهد رسید.

این شرکت در منطقه حصار کرج در مساحتی حدود ۱۳ هزار و ۳۰۰ مترمربع قرار دارد.

همچنین طبق اعلام مسئولان، این شرکت ظرفیت تولید ۱۵ میلیون قطعه بچه ماهی و ۳۰۰ تن در سال را دارد.

اسحاق جهانگیری در ادامه از نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری نیز بازدید کرده است.