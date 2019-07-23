به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی صبح سه شنبه ضمن بازدید از فرودگاه بین المللی پیام که با حضور وزیر راه و شهرسازی همراه بود، اظهار کرد: با کمک وزارت راه و شهرسازی و صرف انرژی ویژه برای حل مشکلات این فرودگاه دو اقدام اساسی برای تأمین امنیت پیام پیگیری شد که بسیار مؤثر است.

وی با اشاره به افتتاح رادار منطقه‌ای پروازی تهران اشاره و این اقدام را مهم ارزیابی کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به علامت گذاری ها و اعلام هشدارها در فرودگاه فتح که طبق استانداردهای بین المللی انجام شده، گفت: مشکلات امنیتی فرودگاه پیام که ایراداتی به آن وارد بود به صورت کلی برطرف شده است.

آذری جهرمی با اشاره به توافق دو وزارتخانه راه و ارتباطات در خصوص فرودگاه پیام، گفت: مشکلات حقوقی این فرودگاه در جلسه هیئت دولت مطرح و امیدوارم مصوب شود زیرا وزارت راه نظر مساعدی در خصوص صلاحیتِ داشتن خدمات هوایی در فرودگاه پیام دارد.

وی به برنامه ریزی های انجام شده در خصوص از سر گیری پروازهای مسافری فرودگاه پیام اشاره کرد و گفت: امیدواریم از چهارشنبه هفته آتی مجدد شاهد از سرگیری پروازهای مسافری این فرودگاه باشیم.