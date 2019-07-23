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۱ مرداد ۱۳۹۸، ۹:۱۲

آغاز مصاحبه از ۱۹ مرداد؛

مهلت مجدد انتخاب رشته آزمون دکتری پزشکی آغاز شد

مهلت مجدد انتخاب رشته آزمون دکتری پزشکی آغاز شد

مهلت مجدد انتخاب رشته/ محل در آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی سال ۹۸ آغاز شد و داوطلبان تا عصر فردا ۲ مرداد فرصت دارند انتخاب رشته خود را تکمیل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی سال ۹۸ در ۶۴ رشته علوم پایه پزشکی و بهداشت، ۲ رشته دندانپزشکی و ۱۳ رشته داروسازی در روزهای پنجشنبه و جمعه ۳۰ و ۳۱ خردادماه ۹۸ با حضور بیش از ۶ هزار داوطلب برگزار شد.

 مهلت انتخاب رشته/ محل و ارسال سوابق آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) از روز سه شنبه ۱ مرداد تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۲ مرداد تمدید شده است. 

با توجه به اعلام ظرفیت جدید در رشته های اپیدمیولوژی و روانشناسی بالینی، داوطلبانی که پیش از این نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده اند می توانند فرم انتخاب رشته/ محل خود را ویرایش کنند.

پیش از این ظرفیت رشته های مختلف در ۷۸ رشته علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در دوره های تخصصی و ظرفیت دکتری پژوهشی  در مجموع تعداد یک هزار و ۷۸۰ نفر اعلام شده بود.

آزمون مرحله دوم (مصاحبه) از تاریخ ۱۹ مرداد تا ۷ شهریور ۹۸ توسط دانشگاه های علوم پزشکی در ۱۰ منطقه آمایشی و ۳۸ مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی برگزار خواهد شد.

نتایج نهایی آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی سال ۹۸ در هفته آخر شهریور منتشر می‌شود.

کد مطلب 4673913

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