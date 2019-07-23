کره جنوبی به سوی هواپیمای نظامی روسی تیر اخطار شلیک کرده‌ است

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس به نقل از وزارت دفاع کره جنوبی گزارش داده که چند هواپیمای جنگی روسی، امروز سه‌شنبه اول مرداد ماه، در مرزهای شرقی آن کشور حریم هوایی را نقض کرده‌اند.

بر اساس اعلام وزارت دفاع کره جنوبی، سئول نیز جنگنده‌های خود را به منطقه فرستاده و آنها به سوی «هواپیماهای روسی» تیر اخطار شلیک کرده‌اند.

خبرگزاری کره جنوبی، یونهاپ، اما به نقل از ستاد مشترک ارتش آن کشور می‌گوید یک بمب‌افکن روسی دو بار حریم هوایی را نقض کرده‌ است که سه دقیقه طول کشیده و با واکنش نیروی هوایی کره روبه‌رو شده‌ است.

به گفته سئول، هواپیماهای نظامی چین نیز روز سه‌شنبه وارد حریم دفاع هوایی کره جنوبی شدند. جزئیات بیشتری در این مورد هنوز ارائه نشده‌ است.

خبرگزاری دولتی کره جنوبی یادآوری کرده است بسیار به‌ ندرت پیش می‌آید که خبری در مورد نقض حریم هوایی این کشور توسط جنگنده‌های روسی منتشر شود، هر چند آن‌ها گاه وارد منطقه شناسایی دفاع هوایی کره شده‌اند.

حریم یا منطقه شناسایی دفاع هوایی منطقه‌ای دربرگیرنده مرزهای خشکی و / یا مناطق دیگر در دریا است؛ کشورها بر پایه امنیت و منافع ملی خود بر پروازهای غیرنظامی در آن نظارت می‌کنند و با حریم هوایی کشورها فرق دارد. نزدیک به ۲۰ کشور، از جمله کره جنوبی، برای خود حریم دفاع هوایی تعریف کرده‌اند.

روسیه هنوز واکنشی به وقایع و بیانیه وزارت دفاع و ستاد مشترک کره جنوبی نشان نداده‌ است.