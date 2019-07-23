علی عشوری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۶ مدال رنگارنگ دستاورد و حاصل تلاش ورزشکاران استان مرکزی در رقابت‌های ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی قهرمانی بسیج کشور یادواره شهید مدافع حرم ستار اورنگ به میزبانی استان کهگیلویه و بویراحمد بین ۱۵ استان کشور است.

رئیس هیأت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان مرکزی افزود: در این رقابت‌ها رضا الهی در رشته کشتی وزن به اضافه ۸۵ کیلوگرم، علی اکبر نعمتی در رشته چوب کشی و تیم استان مرکزی در رشته طناب کشی موفق به کسب مدال طلا شدند.

عشوری بیان داشت: تیم استان مرکزی در مجموع با کسب نایب قهرمانی مدال نقره را به خود اختصاص داد. همچنین علی اکبر الهی در رشته کشتی وزن ۷۵ کیلوگرم موفق به کسب مدال نقره شد. تیم کشتی استان مرکزی نیز با کسب عنوان سومی به مدال برنز دست یافت.

رئیس هیأت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان مرکزی خاطر نشان کرد: تیم هفت سنگ استان مرکزی نیز مقامی بهتر از پنجمی به دست نیاورد. این رقابت‌ها از بیست و هفتم ماه جاری آغاز و به مدت چهار روز با شرکت ۱۵ استان کشور در استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داشت.