برگزاری الکترونیکی انتخابات شورایاری ها یک تمرین است

گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در آغاز جلسه امروز شورای شهر تهران با اشاره به جلسه انجام شده با معاون حقوقی ریاست جمهوری افزود: با یاری هم، تهرانی بهتر بیافرینیم. در آستانه پنجمین دوره انتخابات شورایاری هستیم، امیدواریم جمعه آینده، شهروندان تهرانی با مشارکت فعال در انتخابات، نقش خود را در مدیریت شهری ارتقا دهند، سیاست محله محوری یکی از راهبردهای شورای پنجم است که براساس تمرکز زدایی از مدیریت شهری و اعطای اختیارات به مناطق و محلات طراحی شده و شورای محله بهترین بستر و ابزار برای تحقق این راهبرد است.

وی ادامه داد: شورایاران می توانند در تصمیم گیری های محلی نقش آفرینی کنند و شهرداران مناطق با توجه بیشتر به پروژه های محلی، از خرد جمعی و نظرات شورایاری در تشخیص و حل مسایل به وسیله پروژه های محلی استفاده کنند.

هاشمی با اشاره به اینکه برگزاری الکترونیک این انتخابات تمرینی برای ارتقای فناوری در انتخابات جمهوری اسلامی است، تاکید کرد: امیدواریم با موفقیت این تجربه در انتخابات آتی نیز شاهد استفاده از فناوری بومی در برگزاری سالم و با صحت و سرعت بالای انتخابات باشیم.

رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد: طبیعتاً برگزاری انتخابات شورایاری نیازمند تلاش گروهی و بین سازمانی گسترده ای است که با محوریت ستاد انتخابات شورایاری و معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری و همکاری دولت به ویژه وزارت کشور و وزارت آموزش وپرورش، نیروهای انتظامی و نظامی، صداوسیما، قوه قضاییه و سایر مراجع ذی ربط می باشد که از طرف همکارانم در شورای شهر تهران، از همکاری همه این دستگاهها قدردانی می کنم.

هاشمی تاکید کرد: وعده ما با شهروندان تهرانی، روز جمعه در بیش از ۱۷۰۰ صندوق اخذ رای در ۳۵۴ محله تهران خواهد بود تا با یاری یکدیگر تهرانی بهتر بیافرینیم.