به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس‌جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت مرحوم حاج محمدحسین خدابنده‌لو، پدر شهیدان والامقام مرتضی، علی، لیلا، غنچه، زهرا و همسر شهیده جهان عباسی، از درگاه ایزدمنان برای ایشان، علو درجات و همجواری با روح بلند شهدای گرانقدرش و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت کرد.

متن پیام تسلیت حجت‌الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت مرحوم حاج محمدحسین خدابنده‌لو، پدر شهیدان والامقام مرتضی، علی، لیلا، غنچه، زهرا و همسر شهیده جهان عباسی، موجب تأثر خاطر شد.

این پدر فداکار که علاوه بر همسر، پنج فرزند عزیز خود را نیز در جریان بمباران هوایی شهر همدان توسط دشمن بعثی از دست داد، صبورانه فراق عزیزان خود را تحمل کرد و نام نیکی از خود به یادگار گذاشت.

اینجانب ضایعه وارده را به مردم قدرشناس همدان و خانواده گرامی آن مرحوم تسلیت می‌گویم و از درگاه ایزدمنان برای ایشان، علو درجات و همجواری با روح بلند شهدای گرانقدرش و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت دارم.