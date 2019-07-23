افزایش کارتن خوابی در کرمان/ معتادانی که پارک خواب شده اند

خبرگزاری مهر – گروه استانها: این روزها با گرمتر شدن هوا و با توجه به فصل تابستان و تعطیلی مدارس و دانشگاهها اقبال مردم برای حضور در بوستانهای شهر نیز افزایش یافته است.
نشاط اجتماعی در بستر سلامت اجتماعی میسر میشود
طی سالهای اخیر اقدامات گستردهای برای افزایش تعداد بوستانها و یا بهسازی بوستانهای قدیمی شهر کرمان انجام شده است و به همین دلیل تمایل مردم برای حضور در مراکز فضای سبز نیز افزایش یافته است اما حضور در این مراکز که اصولاً جزو مراکز تفریحی و رفاهی در راستای افزایش نشاط اجتماعی تعریف میشوند باید همراه با زمینههایی مانند سلامت اجتماعی باشد.
اما اگر این روزها سری به بوستانهای شهر کرمان به خصوص بوستان مطهری که در مرکز شهر کرمان قرار گرفته است بزنید حضور کارتن خوابها و افرادی که زندگی آنها در کولهای که بر دوششان انداختهاند خلاصه شده است بسیار پر رنگ شده است.
هر چند مسئولان شهری سعی کردهاند با راه اندازی گرمخانه و اسکان دادن این افراد از شدت مشکلات بکاهند اما همچنان حضور کارتن خوابها که اکثراً معتاد هستند هر روز پر رنگ تر میشود.
هر چند مسئولان شهری سعی کردهاند با راه اندازی گرمخانه و اسکان دادن این افراد از شدت مشکلات بکاهند اما همچنان حضور کارتن خوابها که اکثراً معتاد هستند هر روز پر رنگ تر میشود
ساعت ۲ عصر طبق روال معمول در حال عبور از این بوستان با چند جوان مواجه شدم که بستههای غذایی را به همراه داشتند و اقدام به توزیع غذا بین کارتن خوابها و افراد بیخانمان میکردند.
محسن یکی از این جوانان است که به خبرنگار مهر میگوید: به همراه چند نفر از دوستان که اکثراً دانشجو هستند اقدام به راه اندازی یک گروه از خیرین کردهایم و با دریافت وجه اندک بین دانشجویان و یا مردم عادی چند وعده غذا برای افراد بی خانمان که در سطح شهر هستند تهیه میکنیم.
وی میگوید: طبیعتاً بوستانها چون مکانی عمومی محسوب میشوند و امکانات اولیه را هم در خود جای دادهاند برای افراد بی خانمان در اولویت اسکان هستند و اکثراً زندگی این افراد به چند پتو و یک کارتن که شبها روی آن میخوابند خلاصه میشود.
کارتن خوابها در معرض آسیبهای اجتماعی هستند
علی یکی دیگر از این جوانان است که میافزاید: اکثر بی خانمانها معتاد هستند و شامل زن و یا مردهایی میشوند که یا از خانواده ترد شدهاند و یا به امید زندگی بهتر به تنهایی راهی شهرهای بزرگ میشوند و درنهایت در آسیبهای اجتماعی غرق میشوند، طبیعا در دسترس ترین مکان برای اسکان و خواب شبانه برای این افراد پارکها هستند.
وی گفت: کارتن خوابی در پارکهای مختلف کرمان بستگی به اینکه در کدام بخش از شهر قرار گرفتهاند دیده میشود، مثلاً در بوستان مادر اکثراً این افراد تکدی گیری میکنند اما این افراد از بوستان مطهری که در دسترس تر است اکثراً برای خواب شبانه و اتراق استفاده میکنند در بوستان انقلاب هم میتوان این قشر از جامعه را مشاهده کرد.
کارتن خوابی را از سطح شهر حذف کنید
وی ادامه داد: اول اینکه باید بدانیم کاتون خوابها جزئی از جامعه هستند و نیاز به کمک دارند و دوم باید مشکلات این افراد را رفع کنیم که بتوانیم در نهایت کاتون خوابی را در کرمان حذف کنیم اما بی خانمانها اکثراً معتاد هستند و از اتراق در گرمخانهها هراس دارند در بوستانها به خصوص بوستان مطهر اتراق شبانه دارند.
یکی از غرفه داران در بوستان مطهری میگوید: این افراد همیشه در بوستان مطهری قابل مشاهده هستند و برخی از آنها ماهها در این بوستان زندگی میکنند، اینکه بگوییم همه معتاد هستند صحیح نیست چون برخی از آنها به دلیل اجبار و مشکلات مالی در پارکها اتراق میکنند.
اینکه بگوییم کارتن خواب در کرمان وجود ندارد پاک کردن صورت مساله است
محمد به خبرنگار مهر میگوید: اینکه بگوییم کارتن خواب در کرمان وجود ندارد پاک کردن صورت مساله است کافیست مسئولان حدود ساعت ۲ عصر و یا از ساعت ۱۰ شب تا هفت صبح سری به بوستان مطهری بزنند به سادگی میتوانند بی خانمانها را مشاهده کنند.
وی افزود: در گذشته دستگاههای متولی اقدام به جمع آوری میکردند اما حالا معتادهایی که کل زندگی شأن یک کارتن زیر پایشان و چند پتو است روزها در پارک زندگی میکنند و گاه مشکلاتی را برای غرفه داران و دکه داران و مردم ایجاد میکنند.
زهرا نیز یکی از ساکنان اطراف بوستان مطهری است که به خبرنگار مهر میگوید: کارتن خوابها فقط بخشی از مشکلات این بوستان است تکدی گیری و استعامل مواد مخدر را هم میتوان به سادگی در این بوستان مشاهده کرد.
وی افزود: وجود سالن ورزشی، آمفی تئاتر، مرکز بازی کودکان، کتابخانه و مرکز فروش، نمایشگاه آثار هنری و موزه موجب شده است این بوستان مورد اقبال مردم و مسافران قرار گیرد اما حضور کارتن خوابها و بی توجهی مسئولان موجب شده امنیت این بوستان برای خانوادهها کاهش یابد.
یکی از شهروندان نیز با انتقاد از بسته شدن موزه این بوستان گفت: مدتهاست میگویند در حال بازسازی موزه هستیم اما سوال این است چه زمانی بازسازی این موزه به اتمام میرسد، تعطیلی این موزه بزرگ و وجود بازارچه خوداشتغالی که بسیاری از غرفههای آن خالی است؛ فضایی را برای حضور معتادان ایجاد کرده و به دلیل اینکه حضور نیروی انتظامی نیز در این بوستان کمرنگ است وضعیت نا مناسب شده است.
وی میگوید: وجود مراکز بازی کودکان باید در مکانی باشد که شرایط نیز برای حضور خانوادهها فراهم باشد پس از مسئولان میخواهیم برای رفع این مشکل چاره اندیشی کنند.
ماههاست مسئولان از مردم میخواهند از کمک کردن به متکدیانی که در سطح شهر حضور دارند خودداری کنند و این کار را عاملی برای حضور متکدیان در سطح شهر میدانند اما با وجود برنامه ریزی ها و جلسات متعددی که در کرمان برگزار میشود مردم همچنان از حضور متعدد متکدیان، کودکان کار، و کارتن خوابها گلایه دارند.
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