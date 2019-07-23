به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه صبح سه شنبه در حاشیه برگزاری ملاقات عمومی با جمعی از تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی اظهار کرد: مشکلات بهره برداران بخش کشاورزی را در راستای تحقق حقوق شهروندی باید احصا و در حل آن تسریع کرد.

وی افزود: هدف ما در حوزه حقوق شهروندی این است که بهره برداران بخش کشاورزی بتوانند با برقراری ارتباط بهتر از حقوق شهروندی و امکاناتی که برایشان در نظر گرفته شده، استفاده مناسب و مطلوب داشته باشد.

خمسه گفت: در جریان ارتباط با کشاورزان و بهره برداران استان ضمن حل مشکلات و معضلات بخش، نظرات و پیشنهادات را شنیده و بررسی خواهیم کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد: به دنبال آن هستیم تا بتوانیم به طور اساسی مسائل و مشکلات مخاطبان حوزه کشاورزی را حل و فصل کنیم.

به گفته وی در حال حاضر بیش از ۸۰ هزار بهره بردار بخش کشاورزی در استان قزوین مشغول فعالیت هستند که بخش اعظمی از اقتصاد استان و تولید محصولات کشاورزی بر دوش این عزیزان است.

خمسه گفت: کشاورزی مدرن در استان قزوین قدمت بیش از ۵۰ ساله دارد و کشاورزان پیشرو و واحدهای بزرگ تولیدی این بخش گواه بر جایگاه و نقش کشاورزی در توسعه استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین افزود: بر رسیدن به توسعه پایدار و متوازن بایستی از کلیه امکانات، ودیدگاه های مختلف بویژه بهره برداران در ترسیم و برنامه ریزی توسعه‌ای بخش کشاورزی بهره گرفت.