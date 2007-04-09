تشکیل کمیسیون برنامه ریزی حوزه های علمیه کشور

حجت الاسلام غروی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با اعلام خبر گفت: براساس مصوبه شورای عالی حوزه کمیسیونی با حضور 7 نفر برای تصویب برنامه های سال 86 مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و برادران تشکیل شده و مصوبه این کمیسیون در صورت نداشتن نقطه نظری خاص از سوی شورای عالی حوزه به عنوان مصوبه این شورا تعیین و ابلاغ خواهد شد.

حجت الاسلام غروی افزود: اعضای این کمیسیون را نمایندگان شورای عالی، نمایندگان دبیرخانه شورا، مدیران مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و برادران و کارشناسان مدعو تشکیل می دهند و پیش بینی می شود فعالیت این کمیسیون حداکثر در یک ماه آینده به پایان برسد.