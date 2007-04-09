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۲۰ فروردین ۱۳۸۶، ۱۲:۴۱

عضو شورای عالی حوزه در گفتگوی اختصاصی با مهر خبر داد :

تشکیل کمیسیون برنامه ریزی حوزه های علمیه کشور

تشکیل کمیسیون برنامه ریزی حوزه های علمیه کشور

عضو شورای عالی حوزه از تشکیل کمیسیون برنامه ریزی حوزه های علمیه کشور خبر داد و گفت : براساس مصوبه شورای عالی حوزه، این کمیسیون، تصویب برنامه های سال 86 حوزه های علمیه را برعهده دارد.

حجت الاسلام غروی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با اعلام خبر گفت: براساس مصوبه شورای عالی حوزه کمیسیونی با حضور 7 نفر برای تصویب برنامه های سال 86 مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و برادران تشکیل شده و مصوبه این کمیسیون در صورت نداشتن نقطه نظری خاص از سوی شورای عالی حوزه به عنوان مصوبه این شورا تعیین و ابلاغ خواهد شد.

حجت الاسلام غروی افزود: اعضای این کمیسیون را نمایندگان شورای عالی، نمایندگان دبیرخانه شورا، مدیران مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و برادران و کارشناسان مدعو تشکیل می دهند و پیش بینی می شود فعالیت این کمیسیون حداکثر در یک ماه آینده به پایان برسد.

کد مطلب 467422

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