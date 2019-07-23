دوره توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه فنی کشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه فنی استان فارس، محمد جامعی اظهار داشت: در این دوره آموزشی که توسط دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان فارس با حضور ۳۷ نفر از اعضای هیئت علمی رشته‌های عمران و مکانیک دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای سراسر کشور در دانشکده فنی شهید باهنر شیراز برگزار شد، شرکت کنندگان به صورت تخصصی به صورت تئوری و عملی با بازرسی جوش آشنا می‌شوند.

وی بیان کرد: اعضای هیأت علمی شرکت کننده در این دوره آموزشی، مراحل عملی آموزش بازرسی جوش را در دو واحد بزرگ صنعتی کشور از جمله فاتح صنعت کیمیا و تیربتون فارس که در شرکت صنعتی بزرگ شیراز واقع شده آموزش‌های لازم را فرا می‌گیرند.

رئیس دانشکده فنی شهید باهنر شیراز تصریح کرد: این دوره آموزشی در راستای توانمندسازی و ارتقا پایه اعضای هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای از ۲۹ تیرماه آغاز و تا ۳۱ تیرماه ۹۸ ادامه یافت.

براساس این گزارش، قرار است سه دوره آموزشی دیگر تا ۹ مرداد ۹۸ در شهر شیراز ویژه اعضای هیأت علمی گروه‌های عمران و مکانیک دانشگاه فنی و حرفه‌ای با عناوین آزمایشگاه مقاومت مصالح، برنامه ریزی فرآیند تولید و همچنین سیستم‌های اندازه گیری برگزار شود.