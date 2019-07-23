به گزارش خبرنگار مهر، نخستین آموزشگاه فنی و حرفه‌ای صنعت چاپ جنوب کشور با حضور مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای فارس، مدیر کل ارشاد اسلامی استان و جمعی از مسؤولان در شیراز آغاز بکار کرد.

در این مراسم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با گرامیداشت هفته ملی مهارت و ترویج کارآفرینی، گفت: توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری، رفع مشکلات اجتماعی را در پی دارد.

صابر سهرابی گفت: اعتقاد دارم هرچه بیشتر توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در تمام حوزه‌ها، را شاهد باشیم به طور حتم جامعه از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی به دور خواهد رفت.

وی افتتاح چاپخانه این آموزشگاه را با همکاری بین دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: اعتقاد دارم هرچه بیشتر توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در تمام حوزه‌ها، را شاهد باشیم به طور حتم جامعه از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی به دور خواهد رفت.

وی با اشاره به اینکه بحث آموزش در حوزه چاپ مغفول مانده بود که این آموزشگاه دوره‌های آموزشی صنعت چاپ را به کارآموزان ارائه خواهد کرد، ادامه داد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از برنامه‌هایی که منجر به مهارت آموزی شود، حمایت خواهد کرد که متقاضیان را هم برای دریافت وام به اداره کار معرفی شدند.

جواد اشرافی، در حاشیه مراسم افتتاح چاپخانه آموزشگاه فنی و حرفه‌ای «ویرا» در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این آموزشگاه، نخستین آموزشگاه در کشور در زمینه آموزش صنایع چاپ است، گفت: آموزشگاه آزاد دیگری که در زمینه چاپ باشد، وجود ندارد.

مدیر این آموزشگاه فنی و حرفه‌ای با اشاره به اینکه برای ۲ گروه مردان و زنان این دوره‌ها برگزار می‌شود، افزود: نبود نیروی متخصص یکی از مشکلات حوزه چاپ است و از این رو با هدف تأمین نیروی متخصص برای بازار کار این آموزشگاه، فعالیت می‌کند.

وی با یادآوری این مطلب که در مجموع یک ماه برای اخذ مجوز طول کشید، اظهار کرد: در هر دوره آموزشی ۱۵ نفر از هر کدام از گروه‌های خواهران و برادران حضور می‌یابند.

بر اساس این گزارش در ادامه پریوش خادمی هم گفت: دوره‌های نظارت فنی و محاسبات فنی چاپ، افست ورقه ای و همچنین دوره پیش از چاپ شامل لیتوگرافی نظیر نظارت پیش از چاپ و طراحی و صفحه آرایی در این آموزشگاه برپا می‌شود.

مؤسس آموزشگاه فنی و حرفه‌ای «ویرا» با یادآوری این مطلب که دوره‌ها بر اساس ساعت هستند که به طور مثال دوره چاپ افست ۳۸۰ ساعت است و در معمول سه ماهه طول می‌کشد، اضافه کرد: آموزش بخش تئوری در آموزشگاه و بخش عملی در محل چاپخانه برگزار می‌شود و در مجموع در حال حاضر ۱۴ نفر به شکل مستقیم در آموزشگاه و چاپخانه مشغول به فعالیت هستند که حدود ۶۰ میلیارد ریال برای تجهیز چاپحانه و آموزشگاه هزینه شده است.

به گفته مدیرکل فنی حرفه‌ای استان فارس در حاشیه این مراسم، ۱۳ مرکز جوار کارگاهی در کشور وجود داشت که ۳ مورد آن مربوط به فارس بوده که همه آنها به شکل ویدئو کنفرانس توسط معاون وزیر کار و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به بهره برداری رسید.

حشمت کوشکی در جمع خبرنگاران گفت: ۱۳ مرکز جوار کارگاهی در کشور وجود داشت که ۳ مورد آن مربوط به فارس بوده که همه آنها به شکل ویدئو کنفرانس توسط معاون وزیر کار و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به بهره برداری رسید.

مدیر کل فنی و حرفه‌ای فارس با تاکید بر اینکه مرکزهای «جوارکارگاهی» تعمیرکاران اتومبیل‌های سنگین و سبک، اتحادیه عطاران و یک شرکت تولیدی صنعتی از جمله این سه مرکز بودند، افزود: ۶ آموزشگاه و ۳۰ کارگاه در هفته ملی مهارت به بهره برداری می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه آموزشگاه چاپ فوق از کشورهای دیگر کارآموز می‌گیرد، اضافه کرد: این آموزشگاه توانسته در کنار صنعت چاپ خود کارگاه عملی آموزشی دایر کند و این موضوع به نقطه قوت این آموزشگاه بدل شده است که در ۱۷ رشته مرتبط با چاپ فعالیت‌های آموزشی را انجام می‌دهد.