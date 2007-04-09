رونق هویت اسلامی در غرب و هدایت تلاشهای آینده محور توجه اقلیت مسلمان است؛ اقلیت مسلمان جهان و انعکاس اخبار مرتبط با آنها در خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین همایش "سالانه اسلام در آمریکا" از روز 17 فروردین آغاز و امروز 19 فروردین ماه طی روزهای 6 تا 8 آوریل ( 17 تا 19 فروردین) ماه از سوی انجمن مسلمانان شمال آمریکا در شیکاگو خاتمه خواهد یافت.

همایش سالانه "اسلام در آمریکا"

همایشهای اسلام در آمریکا محفلی را برای دانشمندان، روحانیون، محققان و دانشجویانی که عرصه های دینی، سیاسی و اجتماعی مسلمانان آمریکا فعال بوده فراهم می کنند.فعالیتهای بین ادیان در آمریکا، اسلام میان آمریکایی های لاتین، زنان در جامعه غربی، حل مناقشات و گسترش صلح در جوامع اسلامی از موضوعات و محورهایی است که در این همایش مورد بحث و تبادل نظر روحانیون، متفکران و دانشجویان مسلمان قرار می گیرند.

انجمن اسلامی شمال آمریکا» (ISNA) به عنوان برگزار کننده این همایش انجمنی متشکل از سازمانها و افراد مسلمان است که سکوی مشترکی را برای ارائه اسلام فراهم کرده است. از جوامع مسلمان حمایت کرده برنامه های آموزشی و اجتماعی آنها را توسعه می دهد و رابطه خوبی با دیگر جوامع دینی و سازمانهای مدنی برقرار کرده است. اغلب اعضای این سازمان را مهاجران و جمعی تازه مسلمان سفید پوست، آفریقایی آمریکایی و اسپانیولی تشکیل می دهند. همایشهای سالانه « انجمن اسلامی شمال آمریکا» بزرگترین گردهمایی مسلمانان در ایالات متحده به شمار می رود. این انجمن سال 1963 تشکیل شده و دبیرکل آن هدف از تأسیس آن را ایجاد پلی بین جامعه مسلمانان و جامعه آمریکایی عنوان کرده است.

برگزاری هفته آگاهی درباره اسلام در آمریکا

از دیگر اقدامات مسلمانان آمریکا طی هفته گذشته برگزاری هفته آگاهی درباره اسلام بود که از سوی دانشجویان مسلمان دانشگاه مینه سوتای آمریکا با هدف برقراری پل ارتباطی با غیر مسلمانان و همچنین رفع سوء تعابیری که علیه مسلمانان وجود دارد، برگزار شد و تا روزجمعه 24 فروردین ماه ادامه دارد.

عالیه بکری نایب رئیس مرکز فرهنگی المدینه به عنوان یکی از سازمانهای اسلامی که خدمات خود را به دانشجویان مسلمان ارائه می دهد در گفتگو با روزنامه محلی مینه سوتا دیلی اظهار داشت: ما تنها می خواهیم راهی را برای ارتباط با غیر مسلمانان بگشائیم. دانشجویان مسلمان نیز چون سایر دانشجویان بوده و تفاوتی میان آنها وجود ندارد.

بکری ابراز امیدواری کرد که این رویداد فرهنگی و دینی که از روز جمعه 6 آوریل( 17 فروردین) آغاز شده و جمعه 24 فروردین خاتمه می یابد، گامی در جهت بهبود ارتباط با دانشجویان غیر مسلمان تلقی شود.

دانشجویان مسلمان دانشگاه مینه سوتا سخنرانی های متعددی طی رویدادهای این هفته برگزار می کنند که موضوعات متنوع آن مسائلی چون امنیت اجتماعی، حقوق بشر در اسلام، رابطه میان علم و دین و همچنین اسلام هراسی را دربرگرفته است. مرکز فرهنگی المدینه سازمان دانشجویی غیرانتفاعی است که قصد دارد درک بهتری را از فرهنگ اسلام ارائه دهد و برای رسیدن به این مقصود، فعالیتهای خود را از طریق برنامه های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیگیری می کند.

مسلمانان مینه سوتا 30 هزار نفر از جمیعت 6 تا 7 میلیونی مسلمانان ایالات متحده را تشکیل داده اند. پس از حملات تروریستی یازدهم سپتامبر، بسیاری از مسلمانان آمریکایی نسبت به این امر که هنوز هم تبعیض نژادی مستمر و با گسترش باورهای نادرست درباره دین خود روبه رو هستند، اعتراض دارند.

گسترش خدمات بانکداری اسلامی در بریتانیا

بانک "لویدز تی اس بی" به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای بریتانیا که خدمات بانکداری اسلامی ارائه می دهد طی هفته گذشته حساب بانکی تازه ای را برای تاجران مسلمان افتتاح کرد که امکان دسترسی به آن نسبت به سایر بانکها بسیار گسترده تر است.

بانک "لویدز تی بی اس" طی بیانیه ای اظهار داشت: هزاران تاجر مسلمان سراسر بریتانیا می توانند براساس قوانین دینی خود از حساب های این بانک استفاده کنند، به طوری که این حسابها در سراسر 2 هزار شعبه این بانک موجود است و 100 هزار واحد اقتصادی اسلامی در پادشاهی متحد بریتانیا به زودی می توانند از آن استفاده کنند.

بانک "لویدز تی بی اس" به عنوان پنجمین بانک بزرگ در بریتانیا طی بیانیه خود یادآور شده است: تجارتهای اسلامی ماهیت خود را ثابت کرده اند و شایستگی برخورداری از حساب بانکی تجاری براساس قوانین شرع اسلام را دارند، چرا که فعالیتهای تجاری اسلامی در بریتانیا سهم قابل توجهی در ایجاد اخلاق حرفه ای داشته است.

حساب بانکی تازه بانک "لویدز تی بی اس" نیز به مجموعه خدمات شرعی که بریتانیا به اقلیت 2 میلیون نفری مسلمانان خود ارائه کرده افزوده شد و مورد استقبال سرمایه داران مسلمان قرار گرفت. شعب بانک لویدز تی بی اس در انگلستان، اسکاتلند و ولز پیش از این حسابهایی را برای دانشجویان مسلمان ارائه کرده بود که با شرع اسلام هماهنگ است، این بانک همچنین وامهای مسکن اسلامی را برای مسلمانان فراهم کرده است.

صنعت بانکداری اسلامی طی سه دهه گذشته شکوفا شده و رشد قابل ملاحظه ای را طی کرده به طوری که توجه سرمایه گذاران بسیاری را در سراسر جهان به خود جلب کرده است. 300 بانک و مؤسسه مالی اسلامی سراسر جهان فعالیت می کنند که براساس پیش بینی ناظران دارایی های آنها تا سال 2013 به یک تریلیون خواهد رسید.

دولت بریتانیا فعالیتهای اسلامی را کنترل می کند

دولت بریتانیا با ادعای فعالیت در راستای ریشه کن کردن افراط گرایی، فعالیت نهادهای اسلامی و مساجد را تحت کنترل خود قرار می دهد .

راث کلی وزیر جوامع و دولت محلی طی یک سخنرانی در مرکز فرهنگی مسلمانان ( مسجدی در غرب لندن) اظهار داشت: امامان جماعتی که در بیمارستانها و زندانهای دولت خدمت می کنند باید از معیارهای خاصی از جمله تسلط به زبان انگلیسی برخوردار باشند.دولت بریتانیا همچنین در نظر دارد به مساجدی که سازمانهای خیریه ثبت شده دارند کمک مالی ارائه دهد.

راث کلی در پاسخ به این پرسش که دولت چگونه معیارهای مورد نظر خود را برای ائمه جمعه فعال در نهادهای دولتی تعیین می کنند، گفت: وزارتخانه جوامع و دولتهای محلی از ارائه مهارتهای ارتباطی و رهبری به ائمه جمعه کار خود را آغاز خواهد کرد و مبلغان مسلمان به منظور فعالیت در بیمارستانها، زندانها و دانشگاه های دولتی باید چارچوب استانداردهای دولتی را محقق کنند.

کلی که خود نظارت این پروژه دولتی را برعهده گرفته، تصریح کرد: یکی از برنامه های این پروژه جدا کردن و منزوی کردن اقلیت کوچک و معدودی است که عدم تساهل و انزجار را ترویج می کنند.

دولت این امر را با تأکید بر نیاز مسلمانان نسبت به ملیت بریتانیایی و حفظ هویت اسلامی خود انجام خواهد داد.

شورای مسلمانان بریتانیا به عنوان بزرگترین سازمانی که نمایندگی مسلمانان این کشور را برعهده دارد در واکنش به این برنامه های جدید دولت تأکید کرد که دولت باید تأثیر برخی سیاستهای خود را در داخل و خارج از کشور تشخیص داده و سهم آن را در گسترش ایده های افراط گرایانه ارزیابی کند.

اقلیت مسلمان بریتانیا که حدود 2 میلیون نفر ارزیابی می شوند پس از حملات انفجاری سیستم حمل و نقل لندن نسبت به تبعیض نژادی و دینی اعتراض کرده و تأکید می کنند که سیاستهای دولت برای مبارزه با تروریسم تأثیر نامطلوبی بر وضعیت زندگی آنها گذاشته است.

بررسی فرصتهای شغلی مسلمانان بریتانیا

شورای مسلمانان بریتانیا و کنگره اتحادیه های اصناف بریتانیا در نظر دارند همایش مشترکی برگزار کرده و طی آن همکاری اتحادیه های کارگری با جامعه مسلمان را افزایش داده و چشم اندازهای شغلی کارگران مسلمان را بهبود ببخشند.

همایش مشترک شورای مسلمانان بریتانیا و کنگره اتحادیه اصناف بریتانیا روز پنجشنبه 23 فروردین ماه به ریاست محمد تاج عضو شورای عمومی کنگره اتحادیه های اصناف برتیانیا برگزار خواهد شد.

جامعه مسلمان و کار، تصویرهای رسانه ای از جامعه مسلمان و مبارزه با تهدید جناح راستی ها از جمله موضوعاتی است که در این همایش مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

دکتر محمد عبدالباری دبیر کل شورای مسلمانان بریتانیا و برندن باربر دبیر کل کنگره اتحادیه های اصناف برتیانیا سخنرانیهای اصلی این همایش را ایراد خواهند کرد.

دبیر کل کنگره اتحادیه های اصناف برتیانیا درباره برگزاری این همایش اظهار داشت: نمی توان سطح چالشی که در دنیای امروز با آن رو به رو هستیم را نادیده گرفت. اسلام هراسی تهدید واقعی و متعلق به زمان حال است که به واسطه تعصب، سوء تعابیر و افزایش فعالیت افراد متعصب به یکی از ویژگهای سالهای اخیر تبدیل شده است.

دکتر محمد عبدالباری نیز تأکید کرد: ما به عدالت اجتماعی و حقوق مساوی برای همه اعتقاد داریم. جامعه مسلمان با مشکلات حقیقی چون تعبیض و فقر رو به رو است اما از نظر انرژی و مهارت می تواند نیاز بازار کار بریتانیا را تأمین کند.

شورای مسلمانان بریتانیا بزرگترین گروه پوششی اسلامی در این کشور است که 400 دفتر در سراسر کشور داشته و اداره سازمانها، مساجد، خیریه ها و مدارس بسیاری را عهده دار است.

ممنوعیت بانگ اذان تهدیدی برای هماهنگی اجتماعی موریتانی

مسلمانان و غیر مسلمانان موریتانی نسبت به ممنوعیت استفاده از بلندگو برای سردادن بانگ اذان اعتراض کرده و هشدار دادند که این امر هماهنگی اجتماعی در این کشور آفریقایی را به خطر می اندازد .

فؤاد اوتین رئیس شورای شهروندان مسلمان موریتانی گفت: مسلمانان هرگز نسبت به ساخت و فعالیتهای سایر اماکن نیایش معترض نبوده اند، به طور مثال مسلمانان هیچگاه از چینی ها نمی خواهند که سنتهای آتش بازی خود را در جشنهای دینی متوقف کنند یا کلیساها از به صدا درآوردن ناقوس خود جلوگیری کنند، بنابراین چرا ما باید از سردادن بانگ اذان منع شویم؟

دادگاه عالی موریتالی ماه گذشته به مقامات محلی در شهر کاته بونز 20 کیلومتری جنوب شهر پورت لوئیس دستور داد که بلندگوهای مسجد جامع هدایت الاسلام را از مسجد خارج کنند، چرا که یکی از همسایگان مسجد دادخواستی را ارائه کرده و اظهار داشته که صدای بلند مؤذن باعث آزار وی می شود.

حکم این دادگاه بر اساس قانونی صادر شده است که چند دهه پیش تصویب شد، اگر چه این قانون کاملا اجرا نمی شود و برای نمونه می توان به آتش بازی چینی ها اشاره کرد. امام جماعت مسجد جمعه در پورت لوئیس از این که صدای اذان حساسیت برخی را به دنبال داشته باشد ابراز تعجب کرد.

شیلا موهونپارساد مدیر یک معبد هندو نیز ضمن تأیید این اظهارات افزود، در این منطقه هر کس آداب دینی خود را رعایت می کندو ما به هیچ عنوان اذان را مایه رنج خاطر درنظر نمی گیریم. صدای اذان صبح ما را در بیدار شدن زود هنگام یاری کرده و هنگام روزه داری از اوقات روز مطلع می شویم.

مسلمانان و غیر مسلمانان این کشور نسبت به این امر که صدور این حکم می تواند هماهنگی اجتماعی کشور را به خطر بیاندازد ابراز نگرانی کردند. مسلمانان 6/16 درصد جمعیت موریتانی را تشکیل داده اند، 48 درصد جمعیت این کشور هندو و 6/23 درصد کاتولیک هستند.

تأثیر منفی فعالیت رسانه های استرالیا بر روابط مسلمانان و غیر مسلمانان

یکی از سخنرانان برجسته مسلمان در همایش اسلامی ملبورن در استرالیا، رسانه ها را علت گسترش افکار منفی و دامن زدن به وخامت روابط مسلمانان و غیرمسلمانان استرالیا دانست.

یونی ریدلی روزنامه نگار انگلیسی که چندین سال است به دین اسلام مشرف شده در همایش اسلامی ملبورن روزنامه نگاری با نیتهای سوء و تحقیقات ضعیف روزنامه نگاران را مورد انتقاد قرار داد.

ریدلی با اشاره به سرعت وخامت روابط میان استرالیایی ها و مسلمانان ضمن ابراز شگفتی خود اظهار داشت: سه سال گذشته هنگامی که به این کشور سفر کردم وضعیت چنین نبود. طی این سه سال به 20 کشور مختلف سفر کرده اما استرالیا از نظر روابط مسلمانان و غیر مسلمانان در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارد.

این روزنامه نگار بریتانیایی در سال 2003 به اسلام مشرف شد و دعوت وی برای شرکت در این همایش میان استرالیاییها مناقشاتی را به وجود آورد. اما وزیر مهاجرت این کشور از تصمیم دولت برای اجازه ورود ریدلی به استرالیا حمایت کرد و اظهار داشت که وی هیچ تهدیدی برای امنیت ملی تلقی نمی شود.

ریدلی در این همایش درباره مبارزه با اسلام هراسی در رسانه ها سخنرانی کرد. همایش اسلامی استرالیا که به صورت سالانه برگزار می شود از جمعه 17 فروردین در دانشگاه ملبورن آغاز شده و امروز یکشنبه 19 فروردین ماه به کار خود خاتمه خواهد داد.

دکتر بلال فیلیپ، پرفسور جمال بدوی، شیخ جعفر ادریس برخی از سخنرانیهای این همایش بوده که با محور ارزشهای اسلامی به مثابه ارزشهای جهانی برگزار می شود.