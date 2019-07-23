واحدهای صنعتی کیش پیشرو در تولیدات لوازم بهداشتی و آرایشی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن حدیدی مدیر صنایع معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش گفت به طور کلی مناطق آزاد با هدف رشد و توسعه صادرات ایجاد می شوند تا بستری مناسب برای انتقال فناوری تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص بوده و بعنوان پل ارتباطی بین اقتصاد جهانی و اقتصاد ملی نقش آفرینی نمایند.

وی گفت: در حال حاضر بیش از ۴۳۰ واحد فعال صنعتی در جزیره کیش حضور دارند که به فعالیتهای صنعتی چون صنایع نفت و گاز، لوازم بهداشتی و آرایشی، تولید لوازم پزشکی و سلولوزی، مواد غذایی و دارویی و غذایی و پوشاک و لوازم خانگی، الکترونیکی و کامپیوتری و بسته بندی در منطقه آزاد کیش مشغول هستند.

به گفته وی، در کیش کلیه فعالیت های صنعتی در ۶ شهرک صنعتی متمرکز شده است اما با توجه به محدودیت جغرافیایی جزیره کیش اولویت‌های توسعه صنایع در جزیره کیش به صنایع کوچک با ارزش افزوده بالا (LVHV) تعلق دارد.

حدیدی تصریح کرد: یکی از صنایع فعال و پر رونق در جزیره کیش، صنعت خدمات مهندسی نفت و گاز است تعداد زیادی از شرکت های ایرانی فعال در حوزه خدمات فنی مهندسی نفت و گاز در جزیره کیش حضور دارند این حضور به واسطه نزدیکی جزیره کیش به مخازن مشترک نفت و گاز ایران و معافیت‌های قانونی فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد کیش است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر صنعت نفت و گاز، صنعت تولید لوازم پزشکی و صنعت لوازم آرایشی و بهداشتی از رونق فراوانی در منطقه آزاد کیش برخوردار است.

وی عنوان کرد: ۱۴ مزیت و پتانسیل مهم در منطقه آزاد کیش به شرح ذیل جهت حضور و سرمایه گذاری وجود دارد از جمله فرودگاه بین المللی جزیره کیش, که از نظر تعداد پرواز بعد از فرودگاه مهرآباد و فرودگاه مشهد، سومین فرودگاه بزرگ کشور است