حضور نظامی امارات در یمن باقی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات در مقاله ای که در روزنامه واشنگتن پست آمریکا منتشر شده است اشاره کرد که امارات و بقیه اعضای ائتلاف تجاوز به یمن به سرکردگی عربستان سعودی، یمن را ترک نخواهند کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: ما به اشکال مختلف [در یمن فعالیت خواهیم کرد] و حضور نظامی ما باقی خواهد بود.

قرقاش گفت: ما طبق قوانین بین الملل به مشاوره و کمک به نیروهای محلی یمن ادامه خواهیم داد.

وی اعلام کرد: پیروزی آسان نبوده است و صلح نیز هرگز آسان نخواهد بود اما اکنون وقت آن رسیده است که تمرکز بر روند سیاسی را افزایش دهیم.

اظهارات این مسئول اماراتی در حالی بیان می شود که این کشور پیش از این از خروج نیروهای نظامی خود از یمن خبر داده بود.