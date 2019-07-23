پذیرش جداگانه سالمندان در مراکز درمانی تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک عدلی در نشست شورای هماهنگی مدیران تامین اجتماعی تهران و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران با بیان اینکه با ۱۱ بیمارستان در سطح استان و ۲۷ مرکز سرپایی مشغول خدمات‌رسانی به ۹ میلیون بیمه‌شده هستیم، گفت: حجم ارائه خدمات در مراکز درمانی بالا است.

وی افزود: به عنوان مثال ورودی بیمارستان میلاد روزانه ۷ تا ۸ هزار ویزیت سرپایی و ۳۰۰ عمل جراحی است. شاید گلایه‌هایی مبنی بر نارضایتی‌ها از نوبت‌دهی در بیمارستان بشنویم، اما باید گفت که روزانه ۹۰ هزار تماس داریم و می‌توانیم به ۷۰۰۰ نفر پاسخ دهیم و برای تعداد زیادی امکان پذیرش فوری میسر نیست.

مدیر کل درمان تامین اجتماعی استان تهران به اجرای طرح نسخه الکترونیک و حذف دفترچه بیمه‌ها در مراکز ملکی اشاره کرد و گفت: اجرای عملیاتی این طرح شروع شده و بیمار با ارائه یک کد ملی در مراکز ملکی پذیرش و کارش انجام می‌شود و امیدواریم فاز دوم که پذیرش در مراکز طرف قرارداد است نیز در آینده نزدیک به طور کامل اجرا شود.

عدلی ادامه داد: استان تهران با ۹۰۰۰ پرسنل در بخش درمان جهت بهبود خدمات خود تلاش می کند. قطعاً در نقطه مطلوب نیستیم.

مدیر کل درمان تامین اجتماعی استان تهران از اجرای طرح جدیدی در زمینه پذیرش افراد مسن و بازنشستگان خبر داد و گفت: دو هفته است که بازنشستگان و افراد مسن را در مسیر پذیرش جداگانه قرار دادیم تا ناچار نباشند در صف پذیرش و ویزیت بمانند. پایلوت این طرح از درمانگاه قدس شروع شد و به تازگی و در کل مراکز در حال انجام است و امیدواریم بتوانیم کارهای بهتری انجام دهیم.