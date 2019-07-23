آغاز مهاجرت معکوس از شهرها به روستاهای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی ظهر امروز سه شنبه در دیدار با مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی بر ضرورت توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های روستاهای استان تاکید کرد و گفت: آذربایجان شرقی روستاهای مهم با ظرفیت های بالا دارد که باید امکانات لازم در آنها ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه تلاش برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار باعث رونق سکونت در روستاهای استان شده است، ادامه داد: مسئولان استان توجه ویژه به ایجاد امکانات و زیرساخت‌های لازم در روستاها دارند که همین موضوع باعث رونق بیشتر روستاها و مهاجرت معکوس به آنها شده است.

وی ادامه داد: اگر مهاجرت معکوس به روستاهای آذربایجان شرقی رونق یابد، هزینه هایی همچون سامان دهی حاشیه‌نشینی و مشاغل کاذب در شهرها کاهش چشمگیری خواهد داشت.

پورمحمدی همچنین در ادامه در خصوص صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی گفت: تقویت این صندوق در استان ضروری است چراکه آذربایجان شرقی یکی از قطب های کشاورزی ایران است.

وی افزود: البته در این خصوص نباید چشم‌انتظار بودجه و اعتبارات دولتی باشیم، باید با فرهنگ‌سازی و اعتمادسازی در بین مردم، مشارکت اقشار مختلف در فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داد.

استاندار آذربایجان شرقی متکی بودن اقتصاد کشور به نفت را مضر دانست و افزود: اگر در ۴۰ سال گذشته از وابستگی اقتصاد کشور به نفت جلوگیری می‌شد، امروز تا این حد آسیب‌پذیری در اقتصاد ملی نداشتیم.