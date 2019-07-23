به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی ظهر سه‌شنبه در نشست ستاد شؤن فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم که در سالن محراب شبستان امام خمینی (ره) حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد، اظهار داشت: در قرآن کریم بر لزوم پاسداری از مرزها و حدود الهی تاکید شده است.

وی با بیان اینکه قرآن کریم حد و مرزها را به مؤمنان معرفی کرده است، افزود: لازم است زمانی که دست تحریف می‌خواهد احکام، معارف، نمادها و شعائر مذهبی را به انحراف بکشاند با تمام وجود در مقابل آن ایستادگی کرده و از آن دفاع کرد.

وی با بیان اینکه افرادی به دنبال بی محتوا کردن درون دین هستند، تصریح کرد: متأسفانه گاهی انحراف‌هایی از بیرون قم وارد این شهر می‌شوند که باید با آن مقابله کرد.

امام جمعه قم با بیان اینکه برخی مداحان و سخنرانان با جاذبه‌های کاذب خود فعالیت‌ها و برنامه‌های اصیل فرهنگی را خنثی می‌کنند، افزود: برخی مداحان و سخنرانان که سبک‌ها و برنامه‌های خاص دارند وارد شهر کریمه اهل‌بیت (س) می‌شوند و برنامه‌های اصیل فرهنگی را خنثی می‌کنند.

وی بیان کرد: گاهی برخی فیلم‌ها و سریال‌ها در مناسبت‌های خاص از جمله ماه محرم و ماه مبارک رمضان با خصوص معرفی شخصیتی ارزشی تولید می‌شود اما بعد از پایان فیلم در مراسم تجلیل از شخصیت‌های اصلی، این افراد با پوشش، رفتار و گفتار نامناسب حضور می‌یابند و تمام آن نقش را زیر سوال می‌برد.

آیت الله سعیدی گفت: کربلا و عاشورا همه ادوار تاریخی را بهم زد که ما به دنبال حریم‌داری از آن هستیم.

وی با بیان اینکه کربلا درس و مکتبی را در قوی‌ترین شکل خود به مردم ارائه کرد، افزود: امام حسین (ع) قبل از حضور در کربلا زمین آنجا را خریداری کرد زیرا می‌دانست که حرکت ایشان به‌عنوان یک حماسه بزرگ تا ابد در تاریخ باقی خواهد ماند.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) بیان کرد: امام حسین (ع) به خوبی مقابل نفاق و ظلم ایستادگی کردند و درس بزرگی را به مردم دادند.

وی با اشاره به لزوم آموزش مداحان در حوزه‌های مختلف اظهار داشت: باید مداحان و سخنرانان ساماندهی شوند زیرا این افراد نقش مؤثری در ترویج آموزه‌های ائمه (ع) دارند.