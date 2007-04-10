تدوین دوره دکتری حوزه های علمیه خواهران / ایجاد چهار رشته در مقطع کارشناسی ارشد

معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : طرح ایجاد سطح سه (کارشناسی ارشد)، چهار رشته تخصصی فلسفه اسلامی، کلام، تاریخ و اخلاق و تربیت اسلامی به همراه عناوین دروس و تعداد واحدها برای تصویب به شورای عالی حوزه ارسال شده و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری حداقل برای دو رشته مجوز لازم اخذ شود.

حجت الاسلام خالقی افزود: براساس برنامه ریزی صورت گرفته، همزمان با فعال شدن اولین دوره سطح سه (کارشناسی ارشد) هر رشته تخصصی، تدوین سطح چهار (دکتری) آغاز می شود. در سال گذشته سطح سه رشته های تخصصی فقه و اصول و تفسیر و علوم قرآن آغاز شد که هم اکنون عناوین و تعداد واحدهای این دو رشته در سطح چهار (دکتری) در حال تدوین است.

وی افزود: پس از نزدیک به 10 سال اجرای برنامه دوره عمومی حوزه های علمیه خواهران، تدوین طرح ارزیابی و بازنگری این دوره با هدف بررسی سیاستها، نیازها همراه با نگاه جامع آموزشی و تطابق برنامه های دوره عمومی از برنامه های دیگر این معاونت خواهد بود.