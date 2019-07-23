به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ذوالفقار عباسی‌فر ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش‌های گسترده‌ای در راستای توسعه خدمات‌رسانی به مناطق محروم از سوی گروه‌های جهادی صورت گرفته است.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۱۰۰ گروه جهادی استان بوشهر در مناطق محروم بیان کرد: بیش از ۲۰۰ تیم پزشکی متناسب با توان تخصصی خود در مناطق محروم خدمات رسانی می‌کنند.

رئیس بسیج سازندگی استان بوشهر خاطرنشان کرد: برنامه ریزی شده تا ۳۷۷ واحدی که به سپاه اختصاص یافته با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برای مددجویان آماده شود.

وی ادامه داد: پرورش دام، پرورش طیور و شترمرغ و پرورش قارچ از دیگر طرح‌های اشتغال زایی است که به همت سپاه در دست اجراست.