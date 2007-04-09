معاون موزه بریتانیا از موزه و کتابخانه آستان قدس رضوی بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم شیلا کمبی که به منظور مطالعه بر روی آثار تاریخی و هنری دوره صفویه به ایران سفر کرده است در حریم رضوی گفت: موزهها معمولا در حوزههای خاصی فعالیت دارند اما آنچه این موزه را متمایز میکند گستردگی اشیای تاریخی آن است که شیوه چینش اشیا در این موزه و تعداد بازدیدکنندگان آنن قابل توجه و درخور شان است .
معاون بخش آسیایی موزه بریتانیا اظهار داشت : اگر منابع خطی و نفایس ارزنده کتابخانه آستان قدس از طریق اینترنت، کتابخانه دیجیتالی و بروشورهای تخصصی معرفی شود، محققان و پژوهشگران میتوانند به این مجموعه دسترسی داشته باشند.
وی همچنین گفت: در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی به حفاظت و نگهداری نسخههای خطی توجه بسیاری شده است.
در این بازدید، کمبی از موزه مردمشناسی (بنای حمام مهدی قلیبیک) متعلق به دوره صفویه و تالار نفایس خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس هم دیدن کرد.
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