مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان دو تابعیتی بودن خود را تکذیب کرد

یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: خود، همسر و فرزندانش تابعیت هیچ کشوری دیگری را ندارند.

وی گفت: من تا کنون به هیچ کشور اروپایی سفر نکرده‌ام و تنها در حوزه آسیا چند سفر کاری به کشورهای چین، کره، ترکیه و گرجستان داشته‌ام.

رحمتی با بیان اینکه تمام این موارد قابل بررسی است و چیزی برای پنهان کاری وجود ندارد، گفت: آنچه مسلم است عده‌ای در این میان با راه اندازی چنین شایعاتی به دنبال زیرسوال بردن مدیران با سابقه با کارنامه قابل قبول در این مملکت هستند و واقعاً نمی دانم چه هدفی را دنبال می‌کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان با تاکید بر علاقه قلبی خود به وطن خویش، ایران اظهار کرد: اگر سال‌ها جنگیدم برای دفاع از ذره ذره وطن خود و اکنون بار این‌همه ترکش را با خود به همراه می کشم پس قطعاً این مرز و بوم برایم از جان عزیزتر است و من از ایران رفتنی نیستم.