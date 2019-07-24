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۲ مرداد ۱۳۹۸، ۸:۱۷

انصارالله یمن:

مسأله فلسطین و قدس برای یمن در اولویت قرار دارد

مسأله فلسطین و قدس برای یمن در اولویت قرار دارد

دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن بر محوریت مسأله فلسطین و قدس تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که ملت یمن هرگز مسأله فلسطین و قدس را فراموش نخواهد کرد.

انصارالله اعلام کرد که مسأله فلسطین و قدس برای یمنی ها در اولویت قرار دارد.

دفتر سیاسی این جنبش اقدامات رژیم صهیونیستی در تخریب منازل فلسطینی ها در قدس اشغالی را محکوم کرده و آن را یک اقدام جنایتکارانه توصیف کرد.

انصارالله تاکید کرد: آنچه که در فلسطین اشغالی روی می دهد نقاب از چهره نظام های خائن و مزدوری که به دنبال عادی سازی روابط با اسرائیل هستند برداشته است.

کد مطلب 4674910

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