پروژه تحقیقاتی «بهره گیری از اهداف دین در اجتهاد»

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید ضیائی فر در رابطه با پروژه تحقیقاتی خود با عنوان «بهره گیری از اهداف دین در اجتهاد» اظهار داشت: تا کنون اجتهاد عهده دار استنباط احکام شرعی فرعی بوده ولی به مسائل نوپیدایی مانند نظام سازی، برنامه ریزی، قانون گذاری و ارائه الگو، فلسفه و امثال اینها کمتر وارد شده است.

وی افزود: تنها نمونه کاری که در زمینه ارائه نظام می توان مشاهده کرد، کاری است که مرحوم شهید صدر در اقتصادنا انجام داده است و ما تقریباً کار کامل دیگری را در این زمینه سراغ نداریم.

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه در فقه رایج شاید کمتر نیاز به در نظر گرفتن اهداف شریعت در استنباط احکام شرعی باشد، تصریح کرد: اگر بخواهیم عرصه و قلمرو فقه را گسترش دهیم و بگوییم که فقه باید در عرصه هایی نظیر تدوین نظام های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی و امثال اینها وارد شود، نیازمند این هستیم که بدانیم دین در این عرصه ها چه اهدافی را دنبال می کند.

وی گفت: باید ابتدا اهداف دین را کشف کنیم تا بر اساس آنها نظام اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و سایر نظام های اسام را تدوین کنیم و تا این اهداف مشخص نشود، نمی توانیم نظام سازی داشته باشیم والگوی اسامی برای زندگی در عرصه های مختلف را داشته باشیم.

حجت الاسلام ضیائی‌فر اظهار داشت: با توجه به اینکه فقه و شریعت جاودانه، جهان شمول و جامع است، باید پاسخگوی پرسش های نو پدید جهان معاصر هم باشد و بدون شناسایی اهداف دین در عرصه های مختلف ما نمی توانیم به تدوین نظام های مختلف برای زندگی مردم برسیم.

وی عدالت را از مهمترین اهداف دین در تمامی عرصه های زندگی دانست و افزود: برخی از اهداف هم هستند که به یک عرصه تعلق دارند مانند نفی سبیل که از اهداف اسام در عرصه سیاست و اقتصاد است.

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: این پروژه ذیل میز توسعه و توانمند سازی علوم اسامی قرار گرفته است و در قالب یک کتاب به چاپ خواهد رسید.