آخرین وضعیت راه اندازی ستاد امر به معروف در دانشگاهها

غلامرضا غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت راه اندازی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه‌ها گفت: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» در بسیاری از دانشگاه‌ها راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: برخی از دانشگاه‌ها نیز خود دارای «ستاد امر به معروف و نهی از منکر بودند که باید بر اساس مصوبه موجود در این زمینه، بازنگری لازم را داشته باشند.

معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: در آئین نامه به بحث نظارت و ارزیابی به صورت جدی توجه شده است همچنین به ترویج آنچه که به عنوان پسندها و محسنات جامعه محسوب می‌شود که می‌توان به مباحث فرهنگی و آموزه‌ای دینی اشاره کرد.

غلامرضا غفاری همچنین در ششمین نشست کارگروه برنامه ریزی و هماهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر که اخیراً برگزار شد، با مهم خواندن میزان اثرگذاری دانشگاه‌ها در جامعه گفت: تمامی اهتمام و تلاش‌های ما باید این باشد تا باورپذیری نسبت به معروفات را در این بستر برای دانشجویان فراهم کنیم.

وی افزود: اصل دگرگونی را در جامعه امروز باید پذیرفت. دانشگاه امروز هم با گذشته تفاوت کرده و برای حل مشکلات آن می‌بایست راه حل های متناسب با این تغییرات ارائه شود.

غفاری با تاکید بر اینکه همه فعالیت‌های فرهنگی باید به گونه‌ای باشند که معطوف به خیر باشند تاکید کرد: سند دانشگاه اسلامی سند مهمی است که وظایف و تکالیف همه ما را به خوبی مشخص کرده و اجرای این سند بسیاری از مشکلات و مسائل را حل خواهد کرد.

وی همچنین با تاکید بر وجود تعداد زیاد کانون‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌ها در دانشگاه‌ها افزود: وجود چنین مجموعه‌های فعال دانشجویی بستر مناسبی برای فرهنگ سازی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به خیر در دانشگاه‌هاست.

رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به شعار «دانشگاه اجتماعی» به عنوان راهبرد محوری معاونت فرهنگی و اجتماعی اضافه کرد: این راهبرد برخاسته از لزوم دغدغه مندی و احساس مسئولیت دانشگاه نسبت به جامعه است.