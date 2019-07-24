مرمت ۳۲۵۰ مترخط انتقال و شبکه توزیع آب شرب در روستاهای گلستان

ه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان بهزاد هرمزی اظهارکرد: در سه ماهه نخست سال جاری سه هزار و ۲۵۰ مترخط انتقال و شبکه توزیع آب شرب در روستاهای استان گلستان مرمت شد.

هرمزی اضافه کرد: در این مدت سه هزار ۴۵۰ مورد نواقص شبکه، خط انتقال و انشعابات رفع شده است.

وی با بیان این که در سه ماهه اول امسال ۱۵ دستگاه کنتور حجمی نصب شده است، افزود: همچنین در این مدت ۳۱ دستگاه فلوتر، ۴۲ دستگاه کنترل دور و ۱۶۴ دستگاه تابلوبرق هم تعمیر و تعویض شد.

هرمزی مرمت دو باب مخزن ذخیره به حجم ۱۵۰ متر مکعب را از دیگر فعالیت های انجام شده این شرکت برشمرد.

وی اعتبار صرف شده سه ماهه نخست سال جاری در بخش بهره برداری را بالغ بر ۴۰ هزار میلیون ریال اعلام کرد و افزود: در بخش کنترل کیفی هم هشت هزار و ۴۳۴ میلیون ریال اعتبار صرف شده است.