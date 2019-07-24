۲ دونده از قزوین در رقابت های کشوری خوش درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا محمودی در مسابقات بانوان در رده سنی بزرگسالان در ماده ۴۰۰ متر با مانع قهرمان شد.

محمدجواد رنجکش هم در مسابقات رده سنی جوانان، در ماده ۱۰۰ متر نایب قهرمان شد.

رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی کشور دختران و پسران در تهران و خرم آباد برگزار شد.

دست خالی تکواندوکار قزوینی از رقابت‌های آسیایی

احمدرضا کاکاوند ملی پوش قزوینی در ادامه سومین دوره مسابقات قهرمانی نونهالان آسیا، در مرحله یک هشتم با شکست برابر حریف تایلندی از کسب نشان باز ماند.

کاکاوند در رقابت‌های وزن سوم با یک اختلاف امتیاز و شکست ۱۳- ۱۲ برابر نتتاپارن دانگنوک تایلندی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

اردن میزبان این رقابت‌ها است.

گلبالیست های مرد و زن استان راهی رقابت‌های قهرمانی کشور شدند

تیم گلبال مردان و زنان استان برای شرکت در مسابقات گلبال کم بینایان و نابینایان قهرمانی کشور به عازم بابلسر شدند.

رقابت‌های مردان از امروز تا ۶ مرداد برگزار و مسابقات بانوان هم از ۷ تا ۱۱ مرداد در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر برگزار می‌شود.