اجرای ۶ پروژه آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در خوسف

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرباسچی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری در زمینه پروژه‌های پیش بینی شده در بخش آبخیزداری برای اجرا در سال ۹۸، بیان کرد: ۶ پروژه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این پروژه‌ها ۵ سازه سنگ و ملات و یک پروژه سازه گابیونی است، بیان کرد: از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی بیش از دو میلیارد تومان به این پروژه‌ها اختصاص داده شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوسف ادامه داد: همچنین چهار پروژه دیگر از محل اعتبارات استانی برای اجرا در سال ۹۸ در نظر داریم که در صورت اختصاص اعتبار استانی از طرف فرمانداری شهرستان پیگیری می‌شود که اجرای آن ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

کرباسچی با بیان اینکه تمام پنچ پروژه آبخیزداری سال گذشته شهرستان خوسف را با موفقیت و در کمترین زمان و با بهترین کیفیت به اتمام رساندیم افزود: از مهمترین این پروژه‌ها افتتاح بزرگترین سازه آبخیزداری شرق کشور در منطقه آرک و بیناباد بود.

وی یادآور شد: سه پروژه آبخیزداری از جمله دو بند خاکی در روستاهای شهنه و شل آباد و یک پروژه سازه سنگ و ملاتی در روستای خرم و یک پروژه با سازه سنگ و ملات در روستای سیوجان از دیگر پروژه‌های سال گذشته بود.