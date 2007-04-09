ادبیات گذشته ما می تواند منبع الهام نویسندگان باشد

حسین آتش پرور نویسنده رمان " کوچه بهار آبی بود" در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: شاید یکی از دلایل اینکه آثار برخی نویسندگان امروز به آن شکلی که باید استحکام و مانایی لازم را ندارد این است که آثار این نویسندگان دارای زمان و مکان خاصی نیست و یک نوع خلاء در این آثار به چشم می خورد.

این نویسنده تصریح کرد: گذشته غنی ما در ادبیات می تواند منبع الهام تمام نویسندگان باشد. البته این به معنی نادیده گرفتن دستاوردهای ادبی کشورهای دیگر نیست.

وی افزود: من اعتقاد دارم ما به اندازه دیگر کشورهای جهان ادبیات خود را به شکل ریشه ای مطالعه نکرده ایم. در حالی که ادبیات داستانی می تواند علاوه بر جنبه ها و فضای داستان گونه دارای فلسفه، جامعه شناسی و... نیز باشد. این ویژگی ها را می توان در آثار شاعرانی چون خیام و فردوسی نیز مشاهده کرد؛ به طوری که نظم این شاعران مصور و داستانی است و می تواند منبع تاثیرپذیری رمان نویسان امروز باشد.

به گزارش مهر، حسین آتش پرور در سال جدید قرار است به انتشار مجموعه داستان های کوتاه خود بپردازد که نام این مجموعه هنوز مشخص نشده است. وی همچنین اثری با عنوان " ساختارشناسی نسل سوم " را هم در دست انتشار دارد. این کتاب نقدی بر شکل شناسی 9 داستان از نویسندگان نسل سوم است که توسط نشر گل آذین منتشر می شود.