شناسایی نیازهای کانونهای فرهنگی دانشجویان / انعقاد تفاهم نامه برای تجهیز کانونهای فرهنگی

طرح تجهیز کانونهای فرهنگی هنری بسته به تعداد کانونهای هر دانشگاه و با توجه به کارکرد و لوازم سخت افزاری و نرم افزاری هر کانون طی تفاهم نامه ای میان معاون فرهنگی وزارت علوم و روسای دانشگاهها اجرا می شود.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت : نیازهایی که هر کانون فرهنگی هنری در دانشگاه دارد، شناسایی شده است. به عنوان نمونه، یک دوربین عکاسی مدرن به کانون فیلم و عکس، کتاب هایی با هدف تقویت ادبیات حوزه تئاتر و یک سری بسته های آموزشی فرهنگی به دانشجویان قرآنی تعلق می گیرد.



محسن اسلامی افزود: تجهیز هر کانون فرهنگی هنری به 70 تا یک میلیون تومان اعتبار نیاز دارد و بر اساس تفاهم نامه میان معاون فرهنگی وزیر علوم و روسای دانشگاه ها نیمی از هزینه تجهیز کانون های فرهنگی هنری در دانشگاه ها توسط وزارت علوم تقبل می شود.



وی یادآور شد: طرح تجهیز کانونهای فرهنگی هنری در هر دانشگاهی با توجه به تعداد کانونهای آن دانشگاه حدود 100 میلیون ریال هزینه دارد لذا برای اجرای این طرح سعی شد تا در 2 فاز صورت گیرد و نیمی از دانشگاه ها در فاز اول و نیمی دیگر در فاز دوم تجهیز شوند.



به گفته مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، تفاهم نامه میان معاون فرهنگی وزارت علوم و روسای دانشگاه ها در خصوص تجهیز کانونهای فرهنگی هنری در آستانه انعقاد است و اعتبار طرح تجهیز کانون های فرهنگی هنری دانشگاهها در قسمت دریافت پرداخت وزارت علوم جریان دارد.