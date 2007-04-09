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۲۰ فروردین ۱۳۸۶، ۱۱:۰۷

/ گزارش مهر از شب ادبیات افغانستان /

پیدایش رمان در افغانستان با طرح پرسش های هویتی همزمان بوده است

پیدایش رمان در افغانستان با طرح پرسش های هویتی همزمان بوده است

مراسم شب ادبیات افغانستان عصر دیروز با حضور جمعی از نویسندگان و شاعران افغان و ایرانی و با تجلیل از پژوهشگر افغانستانی محمد حسین محمدی، در خانه هنرمندان ایران برگزار شد .

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهباشی مدیر مسئول مجله بخارا در سی و هشتمین مراسمی که این نشریه ادبی برای بزرگداشت نویسندگان ، شاعران و معرفی ادبیات سایر ملل برگزار کرده است، در سخنان کوتاهی به تلاش هایی که نشریات مختلف ادبی ایران از جمله کلک و بخارا برای معرفی و توسعه ادبیات فارسی در کشورهایی مانند تاجیکستان و افغانستان انجام داده اند، پرداخت .

وی ادامه داد: اغراق نیست اگر بگویم که تنها نشریه ادبی بودیم که در طی هفده سال گذشته نه تنها ناشر آثار شاعران و نویسندگان تاجیک و افعانستانی بطور مستمر بوده ایم بلکه بیشترین مخاطب را در این دو سرزمین داشته ایم . تا آنجا که خبرنگار یکی از روزنامه های عصر در طی گزارش خود از دیدار از تاجیکستان نوشته بود " تهاجم فرهنگی کلک در تاجیکستان " و بعد اشاره کرد که در خانه نویسندگان و شاعران تاجیکستان دوره های مجله کلک را دیده است و عجبا به جای خوشحالی مصداق تهاجم فرهنگی را به ما نسبت داده بود .

دهباشی افزود: اکنون پس از گذشت هزاره ها می بینید که فرزندان مولوی ، بیدل ، بیهقی و رودکی گرد هم آمدند تا از ادبیات مشترک خود  یاد کنند. شاید بتوان گفت که اگر توجه و درک واقعی از واقعیات زمانه ایجاد شود ما در آستانه آغاز تشکیل یک بازار مشترک فرهنگی در جغرافیای پهناور زبان فارسی هستیم .

سپس فرخنده حاجی زاده، داستانی با عنوان PIR خواند که روایتگر روابط عمیق فرهنگی دو کشور ایران و افغانستان بود.

در ادامه حسن انوشه ، سرپرست دانشنامه زبان و ادب فارسی نیز که تاکنون هشت مجلد آن به چاپ رسیده و جلد نهم آن نیز زیر چاپ است گزارشی مختصر از چگونگی تدوین جلدی از این دانشنامه که مختص زبان و ادبیات افغانستان است ارائه کرد .

وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای معرفی شاعران، نویسندگان و ادب پژوهان و اصطلاحات خاص ادبی افغانستان ، گفت : در این مجلد کتابهایی معرفی شده است که تا امروز کسی در ایران آنها را نشناخته است . کار ما در این راه هم آسان و هم سخت بود؛ در دوره حاکمیت کمونیست ها بیش از سه میلیون افغانی در کشور ما ( ایران) زندگی می کردند و در میان آنها جوانانی بودند که ذوق و قریحه نویسندگی خوبی داشتند و توانستند در شهرهای ایران مانند مشهد، قم و تهران دفاتر نشری دایر کنند و آثار شاعران افغانی را آنجا منتشر کنند .

این پژوهشگر در بیان دشواری های کار تدوین جلد مربوط به ادبیات افغانستان نیز افزود : در همین دوره و نیز دوره جنگ های داخلی و پس از آن متاسفانه بسیاری از مراکز فرهنگی این کشور مورد هجوم قرار گرفت و می توان گفت که اصلا کتابخانه و دانشگاهی باقی نمانده بود تا بتوان آثار موجود در آن را مورد بررسی قرار داد .

انوشه ادامه داد : کتابخانه ها یا به غارت رفته بودند و یا منابع شان در بازار سیاه کشورهای دیگر به فروش می رسید . با این وجود توانستیم این مجموعه را گردآوری کنیم و به چاپ برسانیم . خوشبختانه هنوز یک سال از چاپ نخست آن نگذشته بود که کتاب به چاپ دوم و سوم رسید .

وی در پایان سخنانش با نزدیک خواندن فرهنگ دو ملت ایران و افغانستان، از زحمات احمد مسجد جامعی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی درحمایت از تدوین دانشنامه زبان و ادب فارسی قدردانی کرد .

سپس ضیاء قاسمی از شاعران افغان ، پیام رهنورد زریاب، نویسنده برجسته این کشور و از بنیانگذاران کانون نویسندگان افغانستان را قرائت کرد .

زریاب در پیامش با ابراز مسرت از برگزاری شب ادبیات افغانستان، زبان و ادبیات فارسی را حلقه گردآورنده نویسندگان و شاعران ایرانی و افغان خوانده بود .

حورا یاوری پژوهشگر مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه کلمبیا نیز در شب ادبیات افغانستان بالندگی، ادبیات داستانی و رمان در این کشور و حضور نویسندگان افغان در فهرست برندگان جوایز مختلف ادبی جهان و منطقه ای در چند سال اخیر را نشانه ای از شکوفایی این عرصه نامید و در بررسی خود از سیر تحول ادبیات این کشور گفت : نگاهی کلی به ادبیات نوین افغانستان و ایران نشان می دهد که این دو کشور بسیار به هم شبیه و همسان اند و در واقع می توان گفت که پیدایش و گسترش جریان داستان نویسی مدرن در کشورهایی مانند ایران، افغانستان ، مصر، سوریه ، یونان و نیز کشورهای غربی از سابقه یکسانی پیروی کرده است .

دبیر بخش ادبیات فارسی دانشنامه ایرانیکا عوامل موثر در پیشرفت جریان داستان نویسی را رشد صنعت چاپ ، آسان تر شدن ارتباط نویسندگان با یکدیگر، پیدایش حکومت های مرکزی و اشاعه مفاهیمی مانند آزادی، انتشار و فروپاشی آهسته و تدریجی ساختارهای سنتی زندگی برشمرد و افزود : طرح پرسش های هویتی با پیدایش جریان داستان نویسی مدرن در افغانستان همزمان بوده است . البته اینها تنها منحصر به رمان نیست و ساختارهای حماسی نیز از این مفاهیم تاثیر پذیرفته است و در واقع این گونه نیست که روایتی (ژانر) مانند حماسه عمرش به پایان رسیده باشد . بلکه تمامی این ژانرهای ادبی در پیوند با همدیگر جریان های مستمر ادبی را شکل داده و می دهند .

سپس محمد حسین محمدی ، نویسنده و پژوهشگر افغان در سخنانی به بررسی تاریخی تحول ادبیات داستانی در این کشور پرداخت و گفت : شاید از چاپ نخستین داستان واره ها در کشور من بیش از 70 سال می گذرد اما در این مدت فراز و فرودهای زیادی را دیده ایم . در داستان های دهه های 30 و 40 رویکرد اجتماعی کمرنگ وجود داشت و این گونه جا افتاده بود که روشنفکر کسی است که داستان می نویسد اما متاسفانه بسیاری از این آثار حتی نتوانستند داستان های پیش از خود را پشت سر گذارند .

برنده جایزه ادبی گلشیری در سال 83 ادامه داد : با روی کارآمدن کمونیست ها در سال 57 رئالیسم به عنوان تنها شیوه نوشتن تجویز شد و حکومت با ایجاد اتحادیه نویسندگان افغانستان این موضوع را دیکته می کرد که نویسندگان نباید برخلاف آرمان های حزب حاکم بنویسند . داستان های این دوره نیز کماکان ضعیف اند اما نویسندگانی هم بودند که تن به این شعارها نمی دادند و داستان خوبی نمی نوشتند .

نویسنده کتاب هایی مانند انجیرهای سرخ مزار و فرهنگ داستان نویسی افغانستان در پایان سخنانش با ابراز امیدواری نسبت به فعالیت نسل جدید نویسندگان این کشور گفت : خوشبختانه هنوز نویسندگانی هستند که تاثیرگذار می نویسند و این نشان می دهد که نبض داستان نویسی افغانستان همچنان می تپد .

در پایان این مراسم فیلمی از کارگردان افغان ، موسی زکی زاده با عنوان زمستان در کابل به نمایش درآمد .

به گزارش مهر، در مراسم شب ادبیات افغانستان نویسندگان و شاعرانی مانند سید علی صالحی، سیمین بهبهانی، علی عبداللهی و کامیار عابدی نیز حضور داشتند .

کد مطلب 467568

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