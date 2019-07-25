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۳ مرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۳۵

معاون آموزش ابتدایی همدان خبر داد:

تجهیز مدارس عشایری استان همدان به وسایل آموزشی

تجهیز مدارس عشایری استان همدان به وسایل آموزشی

همدان - معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان از تجهیز مدارس عشایری استان همدان به وسایل آموزشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان همدان، یاسر نانکلی گفت: توسعه و نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی در مناطق کمتر توسعه یافته از اهداف کلان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

نانکلی افزود: تعمیم دوره پیش دبستانی و پوشش کامل آموزش در دوره ابتدایی به ویژه در مناطق عشایری از برنامه‌های اولویت دار آموزش و پرورش است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان یادآور شد: مدارس عشایری استان همدان با اعتباری بیش از ۵۰۰ میلیون ریال به وسایل آموزشی مجهز شدند.

وی با بیان اینکه اقدامات برای آماده سازی فضاها و حضور دانش آموزان انجام شده است، گفت: رعایت عدالت آموزشی در دستور کار بوده و هست.

کد مطلب 4675727

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