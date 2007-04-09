هوشیاری مسلمانان ضرورت انکارناپذیر دستیابی به وحدت است

به گزارش خبرنگار مهرمحمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اختتامیه بیستمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، با تشریح موقعیت معاصر جهان اسلام، یادآور شد: احساس زمامداران آمریکا امروز این است که حفظ موقعیت سلطه ‌طلبانه‌شان به مراتب سخت ‌تر از گذشته است. آنچه آنها مرتکب می‌شوند، اقدامی در جهت نگه‌ داشتن باقی‌مانده هیمنه ای است که رو به نابودی می رود .

صفارهرندی با یادآوری اینکه وحدت مسلمانان مورد هجوم دشمنان قرار دارد، گفت: وحدتی که به دلایل مختلف مورد هجوم واقع شده و در آستانه‌ خطر است، پیش ‌نیاز غیرقابل انکار آن بیداری است .

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشتازان ملتها را علما و روشنفکران در جامعه اسلامی معرفی کرد و افزود: خوشبختانه بیداری اسلامی، امروز محصول زحمات دانشمندان دینی است که خود متعهدانه در مسیر بیدار شدن توده‌ها بوده و موفق هم شده‌اند، شاهد این مدعا آن است که بر آتش کینه و خشم دشمن افزوده شده است و در شرایط فعلی در موضع منفعلانه هستند. نباید اجازه بدهیم دشمنان ما به وسیله عوامل و بهانه های مختلف این اتفاق مبارکی را که در جهان اسلام افتاده و آن میزان نفرت بیش از هشتاد درصد از آمریکا در جوامع اسلامیست، به نفرت مسلمان از مسلمان دیگر تبدیل شود.

صفار هرندی با استشهاد به آیاتی از کلام‌الله مجید در خصوص وحدت مسلمانان، اظهار داشت: اگر کسی اعتقاد به اصلاح مؤمنین ندارد و با قالبهایی به ظاهر شرعی و روشنفکرانه می‌خواهد بر طبل جنگ میان مسلمانان بکوبد، به طور قطع از امر الهی دور بوده و باید رسوا شود.