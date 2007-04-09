آمریکا کشور ما را به محل درگیری با کشورهای دیگر تبدیل نکند

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشیار زیباری در گفتگو با روزنامه گاردین با اشاره به اینکه برقراری امنیت در عراق مهمترین دغدغه مسئولان این کشور است، گفت : از آمریکا می خواهم تا عراق رابه محل نزاع خود با دشمنانش در منطقه خاورمیانه تبدیل نکند .

زیباری در ادامه با بیان اینکه در کنفرانس شرم الشیخ که ماه آینده برگزار می شود؛ فقط درباره راههایی برای برقراری امنیت در عراق مذاکره خواهد شد، افزود: ما از آمریکا و دشمنان این کشور که عراق را تبدیل به محل منازعات خود کرده اند؛ می خواهیم اختلافات خود را کنار بگذارند، زیرا عراق به اندازه کافی درگیر مشکلات است ؛ ما هم اکنون در وسط درگیری ها هستیم و خسارت های زیادی از این درگیری ها به مردم عراق وارد شده است؛ از همین رو از آمریکا می خواهیم تنش های خود با کشورهای همسایه عراق را فراموش کند.

زیباری این سخنان را در واکنش به خبر برگزاری نشست کشورهای همسایه عراق به همراه پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای عضو G8 در تاریخ سوم می ( 13 اردیبهشت ماه ) در شرم الشیخ مصر ایراد کرده است.

بر همین اساس گفته می شود قرار است "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا نیز در این نشست حضور داشته باشد.

زیباری با اشاره به اینکه این کنفرانس درست زمانی برگزار می شود که تنش های موجود میان ایران و آمریکا و انگلیس به دلیل بازداشت نظامیان انگلیسی شکل جدیدی به خود گرفته است، گفت : وقوع این اتفاق، جو حاکم میان ایران و آمریکا و انگلیس را به هم ریخت و این برای ما یک نکته حیاتی است که کنفرانس شرم الشیخ برای امنیت عراق یک فرصت طلایی است.

وزیر امور خارجه عراق تصریح کرد : طرح امنیتی آمریکایی-عراقی برقراری امنیت در عراق خیلی ببیشتر از آن چیزی که در روی کاغذ به چشم می خورد؛ نیازمند حمایت و پشتیبانی است و بیش از هر چیز، این کار نیازمند وحدت و آشتی ملی است.

زیباری در پایان بار دیگر بر این نکته اشاره کرد : در کنفرانس شرم الشیخ هیچ مسئله دیگری به غیر از امنیت عراق مطرح نخواهد شد و این یک فرصت حساس برای همسایگان و نیروهای حاضر در کشور ماست که حسن نیت خود را درباره برقراری امنیت در عراق نشان دهند ؛ اگر همسایگان عراق و نیروهای خارجی حاضر در این کشور حسن نیت خود را نشان دهند؛ آنگاه امکان گفتگو در مورد سایر موارد نیز به وجود می آید .