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۲۰ فروردین ۱۳۸۶، ۱۱:۰۸

/ فناوری پزشکی / با بکارگیری فناوری نانو امکانپذیر می شود ؛

تحقق رویای ساخت شبکیه چشم مصنوعی

تحقق رویای ساخت شبکیه چشم مصنوعی

برای نخستین بار در جهان محققان آمریکایی موفق به برقراری ارتباط الکتریکی میان سلول های عصبی و نانوفیلم های قدرت زای نوری شدند که می تواند در آینده به ساخت شبکیه چشم مصنوعی نانویی منجر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه پزشکی تگزاس در گالوستون با همکاری محققان دانشگاه میشیگان این پروزه را انجام داده و معتقدند دستاورد جدیدشان درهای جدیدی به سوی بکارگیری مشخصه های منحصربفرد نانوذرات در طیف وسیعی از تجهیزات علامت دهنده عصبی تحریک نوری خواهد گشود.

به گفته محققان دانشگاه پزشکی تگزاس اکنون این امیدواری شکل گرفته است تا از این دستاورد نوین در طراحی و ساخت شبکیه چشم مصنوعی با استفاده از نانوذرات استفاده شود.

بر اساس گزارش نانوتک وایر، دستاورد محققان این پروژه درحقیقت فرآیندی است که با صفحه ای شیشه ای آغاز شده و سپس ساندویچ های لایه لایه ای از دو نوع فیلم فوق العاده باریک در آن ساخته می شود که یکی از نانوذرات تلریوم و جیوه و دیگری از پلیمر با بار مثبتی موسوم به PDDA ساخته شده اند.

دانشمندان در ادامه لایه ای از خاکستر معمولی و پوششی از اسید آمینه را به آن می افزایند.

کد مطلب 467580

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