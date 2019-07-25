مراسم گرامیداشت سالروز عملیات غرور آفرین مرصاد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت سالروز عملیات غرور آفرین مرصاد صبح امروز پنج شنبه در محل یادمان مرصاد برگزار شد.

این آیین با حضور سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، آیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و جمعی از مسئولان استانی، خانواده های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

این مراسم به همت سپاه حضرت نبی اکرم (ص) و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمانشاه برگزار شد.

نام کرمانشاه با دفاع مقدس عجین شده است؛ گوشه گوشه خاک این دیار مشهد الشهداست؛ سینه ستبر ایران اسلامی از همان نخستین روزهای جنگ تحمیلی تا آخرین درگیری‌ها را شاهد بود و گواهی می‌دهد بر مقاومت و ایستادگی و پایمردی مردان مردی که اینجا سینه سپر کردند تا از این آب و خاک دفاع کنند.



آخرین تیرهای دشمن را این بار منافقین و بزدلان در عملیات مرصاد شلیک کردند؛ آنهایی که روی بی‌غیرتی خودشان حساب کرده بودند و غیرت و پایمردی مردمان کرد را در معادلاتشان برای فتح ۴۸ ساعته تهران به حساب نیاورده بودند.

بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، منافقین قصد تهاجم به خاک ایران را داشتند که قوای خودی به سرعت وارد عمل شده و با انجام عملیات مرصاد به مقابله با آنها برخواستند.

در عملیات مرصاد بیش از ۴۸۰۰ نفر از نیروهای مجاهدین خلق کشته و زخمی شدند و در میان کشته‌شدگان و اسرا تعداد زیادی از کادرهای ارشد سازمان و فرمانده‌های تیپ‌ها نیز وجود داشت.