استان قزوین پایلوت اجرای آبیاری هوشمند در کشور است

فاطمه خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حسابرسی آب توسط فائو برای اولین بار در قزوین براساس کشت در قزوین در حال اجرا است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه کشاورزان پس از اجرای طرح‌های نوین آبیاری برای استفاده بهینه از سیستم‌ها سه مرحله آموزش ترویجی را فرا می‌گیرند افزود: علاوه برآموزش کشاورزان توسط جهاد کشاورزی، پیمانکاران مجری طرح‌ها موظف هستند روش‌های استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری مزارع و باغات را به کشاورزان آموزش دهند.

خمسه تصریح کرد: استان قزوین اولین استان در زمینه اجرای سیستم آبیاری زیر سطحی است که تاکنون این گونه طرح در مزارع کشت یونجه، پسته و گردو مادری اجرا شده است.

وی تاکیدکرد: جهاد کشاورزی به هیچ وجه بدنبال افزایش سطح زیر کشت در محصولات زراعی و باغی استان نیست.

خمسه اضافه کرد: در راستای کاهش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی، کشت گندم آبی از ۷۵ هزار هکتار به ۴۷ هزار هکتار کاهش و در مقابل کشت گندم دیم افزایش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین کشت گوجه از ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار طی سه سال گذشته به ۷هزارو ۵۰۰ هکتار کاهش پیدا کرده است.

وی یاد آور شد: کشاورزانی که بیش از سطح ابلاغ شده؛ اقدام به کشت گوجه نمایند جهاد کشاورزی هیچ گونه تعهد و مسؤولیتی دربرابر افزایش تولید نخواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه گفت: الگوی کشت محصولات کشاورزی برای سال ۹۷ _ ۹۸ حدود ۵۰ درصد کشت پاییزه؛ ۲۱ درصد کشت بهاره و ۲۹ درصد هم آیش در نظرگرفته شده است.

خمسه اضافه کرد: متأسفانه در حال حاضر؛ هیچ ضمانت اجرایی برای رعایت الگوی کشت توسط کشاورزان وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه؛ سازمان جهاد کشاورزی طرح‌های الگویی زیادی را در جهت مصرف آب در استان اجرا کرده است گفت: پتاسیل آبیاری دراستان سالانه ۲۵۰۰ هکتار است که با تلاش مضاعف همکاران جهاد کشاورزی درسال گذشته؛ این میزان به ۱۰ هزار هکتار رسید.

به گفته‌ی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین؛ طرح مطالعات دشت قزوین در راستای صیانت از منابع آبی و حفظ دشت قزوین تهیه شده است.