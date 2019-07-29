نوذر شفیعی کارشناس مسائل بینالملل در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تحولات اخیر پیش آمده در خلیج فارس و موضوع نفتکشها در قالب روابط میان ایران و اروپا، اظهار داشت: به اعتقاد من منشاء تحولات اخیر که منجر به ایجاد شکاف میان ایران و اروپا شده است، خروج غیرقانونی آمریکا از برجام است.
وی گفت: در واقع اروپاییها باید آب را از سر منشاء میبستند، آنها باید یا آمریکا را وادار به ماندن در برجام می کردند یا آنکه در راستای جبران خلاء حضور آمریکا در برجام تلاشهای بیشتری را انجام می دادند که متاسفانه هیچکدام از این دو راه را نرفتند.
شفیعی تصریح کرد: وقتی آمریکا با خروج غیرقانونی خود از برجام، فشار حداکثری و تحریمهای شدید علیه ایران را پیش میگیرد، در مقابل اروپا هم کاری انجام نمیدهد و ایران در فروش نفت خود و دیگر مراودات بانکی و مالی دچار مشکل میشود، طبیعی است که نتیجه تنشهای موجود میشود، تنشهایی که ریشه آن در تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران است.
این کارشناس مسائل بینالملل بیان کرد: در حادثه نفتکشها و تنشی که میان ایران و انگلیس پیش آمد، ما شاهد هستیم که برخی از رسانهها از خطدهی آمریکا به انگلیس ۴۸ ساعت پیش از توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق توسط انگلیسیها خبر دادند. یعنی انگلیس دقیقاً در راستای سیاست ها و خواستههای آمریکا حرکت کرده است.
وی افزود: آمریکا و اروپا، ایران را به گوشه رینگ بردند و با اعمال شدیدترین تحریمها و سیاست فشارحداکثری، ما را در تنگنا قرار دادند. بنابراین ایران هم برای دفاع از حقوق خود دست به اقدامات مقابلهای زد و پیامدهای این موضوع هم افزایش تنشهای منطقه ای است که شاهد آن هستیم.
شفیعی گفت: اگر اروپاییها میخواهند در مسیری حرکت کنند که انگلیس در موضوع نفتکشها با ایران رفتار کرد که احتمالاً هم همین گزینه را انتخاب میکنند، در آن صورت ایران هم اقدامات خود را انجام خواهد داد و گزینههای پیش روی خود را پیش خواهد برد.
این کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه در دنیای امروز شما نمی توانید یک کشور را تحقیر کنید چرا که نتیجه آن دفاع آن کشور از خود به هر قیمتی خواهد بود، تصریح کرد: اروپا، آمریکا و تمام جهان باید بدانند اگر قرار است که امروز ایران هزینه ای را متحمل شود، متقابلاً ایران هم به همه آنها هزینههایی را تحمیل خواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من راه حل مشکلات فعلی، لغو تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران و در مرحله بعد بازگشت مجدد آمریکا به برجام است و اگر این دو گزینه اتفاق نیفتد، عملیاتی شدن سازوکار مالی اینستکس از سوی اروپاییها بر اساس آن چیزی است که توافق کردیم، نه آن چیزی که آنها میخواهند.
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