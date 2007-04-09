شیعیان عراق،اهل تسنن را مسئول ظلم وارده به خود نمی دانند / رژیم های دیکتاتوری بر سیاست طایفه گری تکیه می کنند

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازروزنامه الصباح عراق، "سید عبدالعزیزحکیم" روز یکشنبه گفت : گروه های تروریستی و تکفیری از ابتدا برای ازبین بردن روابط موجود بین گروه های متحد و یکپارچه جامعه عراق تلاش می کنند.

رئیس فراکسیون پارلمانی ائتلاف عراق یکپارچه افزود : چنین روابطی دربطن جامعه عراقی وجود دارد و درنتیجه هیچ گونه حالت درگیری و نزاعی بین ملت عراق درطول تاریخ رخ نداده است.

حکیم گفت:" این موضوع ( به وجود نیامدن تفرقه بین مردم عراق) مسئله ای بزرگ است؛ به همین علت ما به آن افتخارمی کنیم".

رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه رژیم های دیکتاتوری بر سیاست طایفه گری و قومیت گرایی تکیه می کنند، اما شیعیان، اهل تسنن را مسئول ظلمی که به آنها شده است نمی دانند. بلکه همگان براین مسئله تاکید دارند که رژیم دیکتاتوری (سابق) مسئول ظلمی است که بر آنها رفته است.

سخنان حکیم در حالی ایراد شد که امروز 9 آوریل(20 فروردین)،چهارمین سال سقوط رژیم دیکتاتوری صدام درعراق است.