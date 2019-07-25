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۳ مرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۰۳

دبیر اجرایی برنامه ایده کاپ شهر اصفهان:

«ایده کاپ» مشارکت شهروندان اصفهانی در اداره شهر را تقویت می‌کند

«ایده کاپ» مشارکت شهروندان اصفهانی در اداره شهر را تقویت می‌کند

اصفهان - دبیر اجرایی برنامه ایده کاپ شهر اصفهان گفت: ایده کاپ مشارکت شهروندان را در اداره شهر تقویت می‌کند و ایده های طرح شده می تواند یک ورودی برای رفع مشکلات کوچک شهری باشند.

علیرضا گلچین فر در حاشیه ششمین برنامه ایده کاپ با عنوان «نوجوان پویا شهر خلاق» در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ما برای برگزاری ایده کاپ از برنامه ایده شو الگوبرداری کردیم؛ در برنامه ایده شو موضوعی انتخاب و بر اساس آن ایده‌هایی دریافت می‌شود سپس ایده‌های رسیده را به یک کسب و کار تبدیل و استارت آپ و یا شرکت دانش بنیان داده می‌شود.

وی با بیان اینکه ما این ایده را الگو قرار دادیم تا مشارکت شهروندان را در اداره شهر تقویت کنیم، ابراز داشت: ما به دنبال این هستیم که این ایده‌ها یک ورودی برای رفع مشکلات شهری باشند، البته منظور مشکلات کوچک و خرد شهر است یعنی اگر این ایده‌ها را به ماهی تشبیه کنیم برنامه ایده کاپ قلابی است که با آن می‌توان یکسری ماهی‌های کوچک را گرفت و برای حل مشکلات کلان باید از قالب‌های دیگری استفاده کرد و در این تشبیه برای رفع آنها نه قلاب بلکه باید تور پهن کرد.

دبیر اجرایی برنامه ایده کاپ شهر اصفهان گفت: برنامه ایده کاپ در دو بخش شامل بخش دریافت ایده‌ها و بخش طرح‌ها برگزار می‌شود که بخش دوم شامل ایده‌هایی است که یک مرحله جلوتر رفته و به طرح تبدیل شده‌اند و برای محصول دهی آماده است.

وی ادامه داد: در هر بخش ایده‌ها و طرح‌های برتر انتخاب می‌شوند که در بخش طرح‌ها سعی کرده‌ایم زمینه‌های اجرای آن را با همکاری بخش‌های مختلف شهرداری فراهم کنیم و ایده‌ها را هم به بخش نظام ایده‌ها و پیشنهادات شهرداری ارائه می‌کنیم تا بررسی و در صورت قابلیت، اجرا شود.

گلچین فر ادامه داد: در ششمین برنامه ایده کاپ ویژه نوجوانان از آنها انتظار طرح و محصول نداشتیم و بخش طرح را از برنامه ایده کاپ نوجوانان حذف کردیم و ۱۴ ایده ارائه شد در حالی که در برنامه‌های قبل تعداد هفت ایده و هفت طرح ارائه می‌شدند.

گفتنی است؛ ایده‌های نوجوانان برای شهر در ششمین برنامه ایده کاپ به میزبانی مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناروی های نوین و با همکاری خانه نوجوان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان روز پنجشنبه دوم مرداد در کتابخانه مرکزی شنیده شد.

کد مطلب 4675985

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