علیرضا گلچین فر در حاشیه ششمین برنامه ایده کاپ با عنوان «نوجوان پویا شهر خلاق» در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ما برای برگزاری ایده کاپ از برنامه ایده شو الگوبرداری کردیم؛ در برنامه ایده شو موضوعی انتخاب و بر اساس آن ایده‌هایی دریافت می‌شود سپس ایده‌های رسیده را به یک کسب و کار تبدیل و استارت آپ و یا شرکت دانش بنیان داده می‌شود.

وی با بیان اینکه ما این ایده را الگو قرار دادیم تا مشارکت شهروندان را در اداره شهر تقویت کنیم، ابراز داشت: ما به دنبال این هستیم که این ایده‌ها یک ورودی برای رفع مشکلات شهری باشند، البته منظور مشکلات کوچک و خرد شهر است یعنی اگر این ایده‌ها را به ماهی تشبیه کنیم برنامه ایده کاپ قلابی است که با آن می‌توان یکسری ماهی‌های کوچک را گرفت و برای حل مشکلات کلان باید از قالب‌های دیگری استفاده کرد و در این تشبیه برای رفع آنها نه قلاب بلکه باید تور پهن کرد.

دبیر اجرایی برنامه ایده کاپ شهر اصفهان گفت: برنامه ایده کاپ در دو بخش شامل بخش دریافت ایده‌ها و بخش طرح‌ها برگزار می‌شود که بخش دوم شامل ایده‌هایی است که یک مرحله جلوتر رفته و به طرح تبدیل شده‌اند و برای محصول دهی آماده است.

وی ادامه داد: در هر بخش ایده‌ها و طرح‌های برتر انتخاب می‌شوند که در بخش طرح‌ها سعی کرده‌ایم زمینه‌های اجرای آن را با همکاری بخش‌های مختلف شهرداری فراهم کنیم و ایده‌ها را هم به بخش نظام ایده‌ها و پیشنهادات شهرداری ارائه می‌کنیم تا بررسی و در صورت قابلیت، اجرا شود.

گلچین فر ادامه داد: در ششمین برنامه ایده کاپ ویژه نوجوانان از آنها انتظار طرح و محصول نداشتیم و بخش طرح را از برنامه ایده کاپ نوجوانان حذف کردیم و ۱۴ ایده ارائه شد در حالی که در برنامه‌های قبل تعداد هفت ایده و هفت طرح ارائه می‌شدند.

گفتنی است؛ ایده‌های نوجوانان برای شهر در ششمین برنامه ایده کاپ به میزبانی مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناروی های نوین و با همکاری خانه نوجوان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان روز پنجشنبه دوم مرداد در کتابخانه مرکزی شنیده شد.