تعمیرات نفتکش ۳۲۰ هزار تنی در هرمزگان پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سوپر نفت‌کش «دُر» که جهت انجام تعمیرات دوره‌ای در ایران اقدام به انجام تعمیرات کرده بود دارای ۳۳۳ متر طول، ۶۰ متر عرض و ۳۰ متر و نیم ارتفاع و در تملک شرکت ملی تفت‌کش ایران است.

تعمیرات موتورهای اصلی، رنگ و سند بلاست بدنه، تعویض نقاط آسیب‌دیده بدنه اصلی و تعمیر سیل (آب‌بند) شفت و پروانه از جمله تعمیرات اساسی است که روی این شناور انجام شد. همچنین سرویس تجهیزات تخصصی که برای اولین بار در کشور انجام‌شده است، شامل سرویس PV ولوو، تنک کلینیگ ماشین و تعمیر و راه‌اندازی سیستم ICCP نیز برای نخستین بار در کشور بر روی این شناور انجام شد.

تعمیرات این شناور به‌طور مستقیم برای ۲۵۰ نفر و به شکل غیرمستقیم برای ۵۰۰ نفر تولید شغل کرد و تداوم اینگونه تعمیرات می‌تواند منجر به ایجاد اشتغال پایدار در منطقه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تعمیر هر شناور مگا سایز در داخل کشور در حدود ۲ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی به همراه دارد، با تعمیرموفق سوپر نفتکش دُر، کلیه شناورها در همه‌ی ابعاد در داخل کشور قابل تعمیر است.