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۳ مرداد ۱۳۹۸، ۱۳:۳۷

شاهمرادی مدیرعامل انتشارات امیرکبیر می‌شود

شاهمرادی مدیرعامل انتشارات امیرکبیر می‌شود

حسین شاهمرادی به عنوان مدیرعامل جدید موسسه انتشارات امیرکبیر به زودی حکم می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شنیده‌ ها حاکی از این است که حسین‌شاهمرادی مدیر سابق مرکز رسانه‌ای شیرازه و مدیر روابط عمومی سابق مجمع ناشران انقلاب اسلامی به زودی به عنوان مدیرعامل انتشارات امیرکبیر حکم خواهد گرفت.

شاه‌مرادی که چندی قبل شیرازه را ترک کرده است در حال حاضر تهیه کننده برنامه تلویزیونی شب روایت به شمار می‌رود.

وی پیش از این نیز در امور مربوط به اطلاع رسانی و امور بین‌الملل مجمع ناشران انقلاب اسلامی فعال بوده است.

میثم نیلی مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی نیز چندی پیش به عنوان مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه نشر و کتاب حکم گرفت.

موسسه انتشارات امیرکبیر از بزرگترین موسسات نشر کشور به شمار می‌رود که در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی به نفع سازمان تبلیغات اسلامی مصادره شد. این موسسه مالک بخشی از بزرگترین گنجینه تالیف و ترجمه کتاب در ایران به شمار می‌رود و آثار بسیاری از نویسندگان نامدار ایران در این موسسه منتشر شده است.

کد مطلب 4676087

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