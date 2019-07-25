به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ناظم الشریعه به سایت فدراسیون فوتبال گفت: مراسم قرعه کشی دقایقی قبل انجام و قرعه تیم ما در مسابقات مشخص شد. با دو تیم ترکمستان و قرقیزستان همگروه شدیم و البته می دانیم که همیشه توقعی که از تیم فوتسال ایران وجود دارد بدون درنظر گرفتن تیم ها، بالا است.

وی افزود : ترکمستان میزبان مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا خواهد بود، بنابراین مجبور است که برنامه ریزی بسیار خوبی برای تیمش داشته باشد. به همین دلیل نباید این تیم را دست کم گرفت.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران ادامه داد: قرقیزستان هم دیگر حریفمان است. آخرین بار که با این تیم بازی داشتیم در مسابقات داخل سالن آسیایی ۲۰۱۷ بود و ترکیب جوانی در آن مسابقات داشت. سرمربی این تیم هم به خوبی می شناسیم و سال‌ها در مشهد مشغول به فعالیت بوده است. ازنظرم این تیم هم هدفمند در مسابقات حاضر می شود.

وی در پایان تاکید کرد: در هر صورت برای همه حریفانمان احترام زیادی قائل هستیم و همواره به دنبال ارائه نمایش خوب هستیم. به همین دلیل با یک آماده سازی مناسب در این مسابقات حاضر خواهیم شد.