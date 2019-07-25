افتتاح ۱۱ سالن ورزشی در کشور تا پایان دولت دوازدهم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر ظهر پنج شنبه در سفری یک روزه به استان البرز که به منظور افتتاح چند پروژه انجام شده است، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حضور بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های ورزشی می‌توان به افزایش سرانه‌ها کمک کند.

وی با تاکید بر اینکه برخی از پروژه‌های که امروز افتتاح شد توسط بخش خصوصی احداث شده است، گفت: دولت برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام از بخش خصوصی استفاده می‌کند.

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه این وزارتخانه در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل پروژه‌ها پیشتاز است، گفت: با مشارکت بخش خصوصی بسیاری از سه هزار و ۷۰۰ پروژه نیمه تمام کشور تا یکی دو سال آینده به بهره برداری می رسند.

وی در بخش دیگری به تلاش مسئولان استان البرز برای تکمیل پروژه‌های ورزشی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در این حوزه خبرهای خوبی می‌شنویم.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به حضور ورزشکاران البرزی در رویدادهای ملی و جهانی، گفت: اشتیاق جوانان البرزی برای استفاده از اماکن ورزشی بالا است، این استان در بسیاری از رشته‌ها صاحب قهرمانان ملی و جهانی است.

سلطانی فر همچنین به تلاش مسئولان البرزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی و تربیت مربی و مدرسین رشته‌های ورزشی اشاره کرد و گفت: این اقدامات مهم در راستای تکمیل امکان ورزشی انجام می‌شود.

وی در ادامه به وضعیت پروژه سالن شش هزار نفری انقلاب کرج نیز اشاره کرد و گفت: این سالن جز یازده سالن در حال ساخت کشور است که می‌تواند میزبان رویدادهای ملی باشد.

وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: بنا داریم سالن‌های ورزشی با گنجایش چهار تا شش هزار نفری را تا پایان دولت دوازدهم بهره برداری کنیم.

سلطانی فر با بیان اینکه ساخت یازده سالن ورزشی مهم حدود ۲۰ سال است که در کشور آغاز شده که با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۳۰ درصد رها شده بود، اما خوشبختانه از دو سال گذشته تا کنون عملیات اجرایی آنها با شتاب بیشتری دنبال شده است.

وی با تاکید بر اینکه پروژه سالن شش هزار نفری کرج از زمان بندی تعیین شده برای بهره برداری عقب تر است، گفت: امروز با پیمانکار صحبت و اتمام حجت کردم تا ظرف چهار ماه آینده این پروژه را تکمیل و در اختیار مردم استان البرز قرار دهد.