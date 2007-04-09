ایست شوراهای صنفی دانشجویان در برخی دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، ماه ها است که انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشگاه هایی مانند تربیت مدرس و خواجه نصیرالدین طوسی در آستانه برگزاری است اما دلایل مختلفی برگزاری آن را به تعویق می اندازد.

جمع قابل توجهی از اعضای شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس فارغ التحصیل شده اند یا غیر فعال هستند. انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس که موعد برگزاری آن در مهر ماه سال گذشته بود، پس از گذشت 7 ماه هنوز برگزار نشده است.

مهدی اسماعیلی - عضو شورای صنفی پیشین دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با مهر گفت: از نیمه بهمن ماه اطلاعیه هایی برای ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای صنفی دانشجویان تهیه شد و مقرر بود تا انتخابات 10اسفند 85 برگزار شود اما در کلیه واحدهای شورای صنفی دانشکده ها و خوابگاه ها صرفا 15 نفر ثبت نام کردند و تعداد کاندیداها به حد نصاب نرسید.

انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی که دبیر آن از برگزاری انتخابات این شورا در مهر ماه سال 85 خبر داده بود، هنوز برگزار نشده است. علیرضا عمادی - دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در گفتگو با مهر از تعلل هیأت نظارت دانشگاه خواجه نصیر در تصویب دستورالعمل اجرایی انتخابات شورای صنفی این دانشگاه نیز خبر داده بود.

همچنین علیرضا عمادی از فراهم شدن شرایط برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.

در دانشگاهی مانند تربیت دبیر شهید رجایی نیز برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان از سوی مسئولین این دانشگاه با تردید روبرو شده است. چندی پیش، دبیر سابق شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از تشکیل شورای صنفی جدید این دانشگاه بدون برگزاری انتخابات و به پیشنهاد معاونت دانشجویی و فرهنگی خبر داده بود.