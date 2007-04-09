ابرقدرتها همواره از انرژی هسته ای سوء استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر ، محمود فرشیدی امروز صبح در دبستان دخترانه رازی آموزش و پرورش منطقه 3 حضور یافت و در جمع دانش آموزان این آموزشگاه اعلام کرد: کشورهای ابرقدرت همواره از انرژی هسته ای سوء استفاده و مردم جهان را تهدید می کند اما همین افراد از ایران می خواهند که از انرژی هسته ای سوء استفاده نکند.

مقام ارشد وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: ابرقدرتهایی نظیر اروپاییان با سوء استفاده از دارو و آمریکاییان با سوء استفاده از گندم ، از این ابزار برای استثمار مردم استفاده می کنند.

وی یادآور شد: امروز هیچ ایرانی در دنیا نیست که اذعان نداشته باشد انرژی هسته ای حق مسلم ما است ، ما اعتقاد داریم انرژی هسته ای حق مسلم تمام کشورهای دنیاست.

فرشیدی تصریح کرد: یکی از کشورهای عقب افتاده حاشیه خلیج فارس به تازگی اعلام کرده است که هر چه سریعتر باید به انرژی هسته ای دست یابد و بر همین اساس ما افتخار داریم که پرچمدار انرژی هسته ای حق مسلم ما است ، در دنیا بوده ایم.