به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن رفیعی‌پور ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان تنگستان اظهار داشت: خدمات ارزشمند دولت تدبیر و امید در شهرها و روستاها، نشان دهنده اهمیت توسعه شهری و روستایی است.

وی بیان کرد: در سال ۱۳۹۷ از محل ارزش افزوده و عوارض آلایندگی ۳۶۶ میلیارد ریال به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان تنگستان واریز شده است که مبلغ ۱۰۹ میلیارد ریال به حساب شهرداری‌های اهرم، دلوار و آباد واریز شده است.

فرماندار شهرستان تنگستان اضافه کرد: ۲۵۷ میلیارد ریال نیز به حساب دهیاری‌های شهرستان تنگستان واریز شده که در حوزه عمرانی و آبادانی روستاها هزینه شده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید به توسعه روستاها و شهرها اهتمام ویژه‌ای دارد، گفت: دولت تلاش می‌کند زیر ساخت‌های لازم برای ماندگاری روستاییان در روستاها را فراهم کند چرا که معتقد است روستاها می‌توانند مانند شهرها در توسعه ملی نقش آفرین باشند.