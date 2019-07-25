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۳ مرداد ۱۳۹۸، ۱۴:۲۴

فرماندار تنگستان:

توسعه زیرساخت‌ها برای ماندگاری روستاییان در روستاهای تنگستان

توسعه زیرساخت‌ها برای ماندگاری روستاییان در روستاهای تنگستان

بوشهر - فرماندار شهرستان تنگستان بر توسعه زیرساخت‌ها برای ماندگاری روستاییان در روستاهای تنگستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن رفیعی‌پور ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان تنگستان اظهار داشت: خدمات ارزشمند دولت تدبیر و امید در شهرها و روستاها، نشان دهنده اهمیت توسعه شهری و روستایی است.

وی بیان کرد: در سال ۱۳۹۷ از محل ارزش افزوده و عوارض آلایندگی ۳۶۶ میلیارد ریال به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان تنگستان واریز شده است که مبلغ ۱۰۹ میلیارد ریال به حساب شهرداری‌های اهرم، دلوار و آباد واریز شده است.

فرماندار شهرستان تنگستان اضافه کرد: ۲۵۷ میلیارد ریال نیز به حساب دهیاری‌های شهرستان تنگستان واریز شده که در حوزه عمرانی و آبادانی روستاها هزینه شده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید به توسعه روستاها و شهرها اهتمام ویژه‌ای دارد، گفت: دولت تلاش می‌کند زیر ساخت‌های لازم برای ماندگاری روستاییان در روستاها را فراهم کند چرا که معتقد است روستاها می‌توانند مانند شهرها در توسعه ملی نقش آفرین باشند.

کد مطلب 4676154

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