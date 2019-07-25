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۳ مرداد ۱۳۹۸، ۱۴:۴۸

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران قزوین:

فعالیت ۳۵ مبلغ در مدارس قزوین

فعالیت ۳۵ مبلغ در مدارس قزوین

قزوین- معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان قزوین گفت: ۳۵ مبلغ در مدارس استان فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه آشوری روز پنج شنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی استان که در سالن جلسات حوزه علمیه خواهران برگزار شد، اظهار داشت: پذیرش در حوزه‌های علمیه استان آغاز شده و آزمون آن در شهریورماه امسال برگزار می‌شود.

وی افزود: تحصیل در حوزه علمیه خواهران به صورت پاره وقت و تمام وقت انجام می‌شود و شیوه تحصیل تمام وقت مربوط به افرادی است که دارای مدرک دیپلم هستند و در بازه زمانی دو تا پنج ساله، مدرک کارشناسی رسمی دریافت می‌کنند.

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان قزوین گفت: در تحصیل پاره وقت، شرایط سنی وجود ندارد و افراد با مدرک حداقل دیپلم می‌توانند تحصیل کنند.

آشوری یادآور شد: در شیوه تحصیل نیمه حضوری که پس از گذراندن ۷۶ واحد، به طور مجازی و آنلاین می‌توانند کلاس‌ها را ادامه دهند.

وی عنوان کرد: نظام حوزه علمیه یک نظام واحدی است و در مجموع باید ۱۹۰ واحد در سطح دو گذرانده شود.

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان قزوین با بیان اینکه آزمون در هفتم شهریورماه امسال برگزار می‌شود، اضافه کرد: ثبت نام به دو صورت حضوری و غیرحضوری با مراجعه به سایت صورت می‌گیرد و بعد از قبولی در آزمون، پذیرفته شدگان مصاحبه می‌شوند.

در ادامه این نشست، اکرم نظری معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان قزوین نیز عنوان کرد: طرح‌های مختلفی از جمله طرح امین بین حوزه علمیه و آموزش و پرورش در دو حوزه برادران و خواهران اجرا می‌شود.

وی یادآور شد: در راستای اجرای این طرح، مبلغان به صورت تمام وقت در مدارس به عنوان معین مربیان پرورشی حضور دارند و به موضوعات مختلفی از جمله بحث اعتمادسازی بین دانش آموزان و مسائل دینی در مدارس می‌پردازند.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان قزوین گفت: در حال حاضر ۳۵ مبلغ در مدارس استان در تمام مقاطع تحصیلی فعالیت می‌کنند.

 

کد مطلب 4676170

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