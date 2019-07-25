به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ظهر پنجشنبه در آئین اهدای جهیزیه به ۲۰ زوج جوان گفت: این برنامه در قالب طرح احسان مسجد و اولین قدم همکاری مشترک سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) اجرا میشود.
حجتالاسلام عبدالرضا سروستانی هدف از اجرای این طرح، را ترویج سنت حسنهی ازدواج عنوان کرد و ادامه داد: امیدواریم در مراحل بعدی شاهد تقویت و توسعهی طرحهایی به منظور تقویت امر ازدواج و حفظ کیان خانواده باشیم و در همین راستا در اجرای این امر خیر در مساجد فرهنگسازی شود.
مجید خورشیدی معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر در این مراسم اظهار داشت: بسیاری از جوانان به دلیل مشکلات مالی قادر به ازدواج نیستند، اما برپایی چنین آئینهایی میتواند، سببساز زمینه ازدواج جوانان باشد.
حجتالاسلام آسوپا مسئول طرح مسجد احسان ستاد اجرایی حضرت امام (ره) گفت: طرح «مسجد احسان» از طرحهای اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است و طرح اهدا جهیزیه به زوجهای جوان در نقاط محروم که با همکاری روحانیون مساجد و با هدف کمک به زوجها در راستای ترویج سبک زندگی اسلامی در کشور اجرا میشود.
اجرای سرود، شعرخوانی، مولودیخوانی، برگزاری برنامههای شاد و همچنین رونمایی از جهیزیههای اهدایی از دیگر برنامههایی بود که در این مراسم به اجرا درآمدند.
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