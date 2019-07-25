نمایشگاهی برای معرفی کارکردهای نماز جمعه/ جوانان استقبال کردند

خبرگزاری مهر – گروه استانها: آئین افتتاحیه نمایشگاه تکریم نماز جمعه در حالی آغاز شد که مشتاقان و علاقهمندان فرهنگی بسیاری به قصد بازدید از غرفهها به محل برگزاری این رویداد مهم فرهنگی آمده بودند.
در یکی از غرفههای نمایشگاه نیز حوزه هنری فارس، تبلیغات اسلامی فارس و خبرگزاری مهر حضور دارند. این غرفه مشترک از این حیث برای بسیاری از بازدیدکنندگان جذابیت دارد که مجموعه عکسهایی ازائمه جمعه شیراز به گونهای چیدمان شدهاند که مخاطب با مواجه به آنها با بخش اعظمی از تاریخ معاصر شیراز آشنا میشود.
در این نمایشگاه آیت الله لطف دژکام نماینده ولی فقیه در فارس نیز حضور یافت و از نزدیک به برنامههای نمایشگاه آشنا شد.
رئیس حوزه هنری فارس نیز که در نمایشگاه حاضر بود در گفتگو با خبرنگار مهر ارزیابی خود را از برگزاری این رویداد عظیم فرهنگی در سومین حرم اهل بیت (ع) چنین بیان کرد: تمام غرفههای این نمایشگاه به خوبی موفق بودهاند که مخاطبان خود را داشته باشند با این حال آنچه در این میان اهمیتی دوچندان دارد غرفه کودک و نوجوان است چرا که با آموزش ارزشهای انقلاب به نسلهای آینده میتوان آینده جمهوری اسلامی را بیش از پیش بیمه کرد.
محمد کرم الهی افزود: نیاز است که فصلی یک بار چنین رویدادهایی را داشته باشیم تا مردم با کارکردهای نماز جمعه بیشتر آشنا باشند. حقیقت این است که فهم اجتماعی مردم هماکنون بالاتر از دورانهای گذشته است، لذا برگزاری این چنین رویدادهایی میتواند نقطه عطفی در راستای آشنایی مردم با فعالیتهای ستاد نماز جمعه باشد.
وی ادامه داد: رسالت ستاد برگزاری نماز جمعه تنها برگزاری نماز جمعه نیست بلکه با برگزاری چنین جشنوارههایی ارزشهای نهفته دینی و معنوی را به عرصه تجلی وارد میکند و زمینه آشنایی قشر بزرگی از مردم به خصوص کودکان و نوجوانان را با این ارزشها فراهم میکند.
در این راستا یکی از بازدیدکنندگان این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: مدتها بود که سایه سنگین و سیاه رویدادهای به اصطلاح فرهنگی بیمحتوا بر فضای معنوی شیراز چیره شده بود اما این نمایشگاه بار دیگر ثابت کرد که سومین حرم اهل بیت (ع) به معنای پیوند معرفت، اندیشه و هنر است.
این زن جوان ۲۸ ساله با اشاره به نقش پررنگ ستاد نماز جمعه در حل مشکلات مردم افزود: برگزاری این نمایشگاه کمک شایستهای به آشنایی مردم با این فریضه نیک توحیدی میکند.
این گفتهها را البته یک روحانی حاضر در این نمایشگاه به گونهای نیز چنین بیان میکند که وقتی که نسبت اندیشه و فرهنگ و سیاست تعریف شده باشد، آشنایی مردم با این تاریخ نماز جمعه به واسطه همین غرفهها میتواند زمینه را برای مطالبهگریهای مردمی بیشتر فراهم کند.
حجتالاسلام موسوی معتقد است: به خبرنگار مهر گفت: باید بر برگزاری این نمایشگاه در روزهای دیگر سال نیز اندیشیده شود چرا که این رویداد به عنوان یک بخش مهم از آموزش سبک زندگی ایرانی اسلامی اهتمام زیادی را برای تمام آحاد مردم دارد.
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